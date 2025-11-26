敵視陸配 先廢陸委會

（圖／本報系資料照）

賴政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，這是「竹篙湊菜刀」也是恣意濫權，既違反《兩岸人民關係條例》，更違反《憲法增修條文》。若執意用《國籍法》處罰陸配，那麼就該先廢止《兩岸條例》、撤除陸委會並修正《憲法增修條文》。

無論陸配或來台定居大陸人士，其權利義務均依《兩岸條例》辦理；陸委會是依《兩岸條例》為處理兩岸事務而成立，《兩岸條例》則是依《憲法增修條文》第11條而來。

《兩岸條例》施行至今已33年，不曾發生爭議，即使民進黨的陳水扁與蔡英文執政，也未曾有過侵害陸配或居留台灣大陸人士權益的案例，唯自賴清德主政後，嚴格對付大陸配偶或大陸人士，以致多次驅逐主張所謂「武統言論」的陸配。尤有甚者，最近更撤銷未取得放棄大陸國籍陸配當選公職的資格。

賴政府是以《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得「外國國籍」者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，由各該機關免除其公職。但該條文清清楚楚載明是「外國國籍」，「大陸國籍」完全不屬國籍法規範之列，民進黨卻死命硬拗，是中文程度太差、法律素養不足或是台獨意識作祟？

《憲法增修條文》與《兩岸條例》都指出，大陸非「外國」，是「台灣地區以外之中華民國領土」；由於兩岸互不承認對方為獨立國家，《兩岸條例》規定陸配入籍台灣無需放棄中國國籍，僅需註銷大陸戶籍即可，這與外籍配偶必須放棄原國籍的要求明顯不同，《國籍法》第9條亦有相同規定。

《國籍法》雖訂有外國人或無國籍人士不得擔任各項公職之規定，但該法同樣未將陸配納入規範對象，顯見陸配與外國人就是不一樣，賴政府硬將《國籍法》不得有雙重國籍的規定套在陸配身上，是無限上綱、橫柴入灶。

由法規來看，大陸既非「外國」，陸配也非「外國人」，但民進黨政府卻要求陸配比照「外國人」不得有雙重國籍，否則不能擁有參政權，豈非視大陸為「外國」、陸配是「外國人」？既是如此，那政府何需另設陸委會？

如果民進黨政府堅持陸配是「外國人」，必須與外國人一樣取得放棄原國籍之證明才能競選與擔任民選公職，那麼，陸委會就已不再有存在的必要，《兩岸條例》也應廢止，《憲法增修條文》有關兩岸人民關係與權利義務的條文亦應一併修正，這才是正本清源之道，但明眼人都知民進黨政府不敢這麼做，因為這是公然推動「一邊一國」，代誌會很大條。（作者為大學退休教授）