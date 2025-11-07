數位仁愛養老村 智慧長照新典範

產業中心/綜合報導

由王裕閔教授所倡議的《數位仁愛養老村》建設計畫，於近日正式啟動，預計將於2026年第一季啟動第一期建設。此計畫將以「科技 × 仁愛 × 永續」為核心理念，打造全台首座結合AI 科技與人文關懷的智慧養老示範村，開創高齡照護新典範。

該計畫以前瞻性的智慧長照設計脫穎而出，融合 AI 健康監測系統、雲端照護平台、智慧生活設施與人文社區規劃。計畫中導入 物聯網（IoT）長照感測系統、數位健康紀錄平台以及即時雲端醫療服務，協助長者在安全、舒適與尊嚴中，享受全方位的健康照護與智慧生活。

全區規劃包括智慧照護大樓、醫養整合中心與多功能社交廣場，並導入 ESG 綠能系統、太陽能發電與低碳建築設計。住宅部分則將提供多樣化戶型選擇，包含15坪小戶型、20坪中型戶、30 坪舒適型，兼顧獨居長者與家庭同住需求，打造全齡共享、共融共好的生活社區。

王裕閔表示：『數位仁愛養老村』不僅是一個長照基地，更是一個結合數據科技與人文精神的幸福生態系。將重新定義台灣高齡照護的未來樣貌。」

《數位仁愛養老村》建設完成後，將整合長照、醫療、康復、休閒、社交與文化教育等功能，成為智慧長照的示範基地。專案團隊表示，該計畫不僅致力於打造長者安心居住的智慧社區，更希望透過科技導入與公共合作，帶動高齡產業升級，實現「讓每一位長者，都能健康老化、幸福安居」的社會願景。