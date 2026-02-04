數位保險公司開放申設 9家業者洽詢考慮布局

新型態數位經營模式興起，保險業也展現濃厚興趣。金管會將純網保改名「數位保險公司」，且大幅放寬申設條件後，已接獲9家國內業者洽詢，其中8家聚焦數位產險，1家評估數位壽險，顯示業界開始盤點不同保險別的數位布局可能性。

金管會推動金融數位化已有一段時間，早期開放純網銀設立，隨後將政策方向延伸至保險業。2022年首度展開「純網保」申設，但在資本額、發起人資格及營運限制等條件下，僅有2家業者提出申請，最終均未獲核准。之後未再有新案遞件，相關制度一度進入觀望期。

在推展純網保觸礁後，金管會重新檢視相關制度設計，將原本高度受限的純網保架構，調整為更具彈性與實務可行性的「數位保險公司」模式，放寬設立條件與營運方式，並引入更多元的發起人與經營型態。在制度重新定位後，業界重新評估數位化保險經營的可行性，成為近期多家業者主動洽詢的重要背景。

金管會表示，此次洽詢業者多半結合金融與科技背景，並非單一產業單打獨鬥。業界普遍認為，保險經營涉及長期資本承擔與風險管理，若能搭配科技業在資料分析與系統開發上的優勢，有助於拓展新的營運模式。不過，相關規畫仍停留在前期盤點階段，尚未進入實際申請程序。

金管會提到，成立數位保險公司並非短期決策，除資本規模外，系統建置、營運團隊與長期經營策略都須同步到位，業者態度因此相對審慎；目前主要仍在評估與策畫階段，尚未有案件正式送件。

在新制度下，數位保險公司採取隨到隨審、不限家數的管理方式，發起人資格不再限於金融或金融科技業者，資本額門檻亦同步下修，產險最低實收資本額為5億元、壽險為10億元。營運模式方面，允許保留實體通路，並要求一定比例業務具備創新性，同時提供最長一年半的創新保護期。

此外，數位保險公司不再受限於最近一年資本適足率，或公平待客評核結果須達特定排名的限制，同步開放外國業者評估來台布局。配合政策方向，網路投保與異業合作持續擴大，目前人身保險已開放多項商品線上投保，財產保險則採負面表列方式管理。

