數位信任聲量年破3千萬筆！台灣數位信任協會攜手鄧白氏、大數據 發布2026台灣資料治理報告

在AI應用全面逐步落地的當下，資料治理已正式從企業後端的技術維運，躍升為決定營運決策商業戰略。台灣數位信任協會聯手全球商業數據領導者「美商鄧白氏台灣分公司(Dun & Bradstreet)」及AI數據科技領導品牌「大數據股份有限公司」，共同發布《2026 台灣資料治理發展洞見與趨勢報告》。報告指出，隨著「數位信任」相關網路聲量突破3,000萬筆，企業若無法將資料轉化為可信賴的資產，將在2026年面臨嚴峻的競爭淘汰；協會更呼籲，唯有將治理思維從「被動合規」轉向「主動價值創造」，才能在數位經濟浪潮中站穩腳跟。

治理即獲利：資料變現能力決定企業高度

資料治理的基礎工作過去常被視為燒錢的「成本中心」，但本份報告打破此一刻板印象，揭示了其作為「獲利引擎」的潛力。報告分析指出，將資料治理與營運策略深度綁定的企業，正展現驚人的爆發力。以生技保健品牌為例，企業透過打造健康的數據湖並整合七大戰略引擎，成功帶動營收年增率超過90%，證實了精準的資料治理能直接驅動商業成長。

報告中進一步提出執行解方，建議企業應導入國際級的數據品質管理框架，以「標準、契約、權限、留痕」四大步驟作為自動化的前置作業。唯有確保資料在源頭就是「可用、可信、可追溯」的高品質資產，後端的AI模型與自動化決策才能發揮實效，將無形的數據直接轉化為實質的營收數字。

企業新戰場：技術合規不等於民眾買單 信任崩壞成最大隱憂

儘管商業價值誘人，但「信任」仍是企業必須守住的底線。即便企業在技術端做到合規，若缺乏對外的透明溝通，仍可能引發巨大的公關災難。以零售業會員卡補拍照片事件為例，溝通透明度已成為治理成敗的關鍵一環。數據顯示，法規遵循與資安控制的相關討論聲量居高不下，顯示公眾對於個資用途極度敏感。台灣數位信任協會強調，資料治理的終極戰場已轉移至「數位信任」，企業必須建立「合規」與「說明」雙軌並進的信任工程，預先準備好針對敏感資料用途的溝通劇本，否則一旦喪失公眾信任，再強大的商業模式也將面臨瓦解風險。

展望未來：推動國家級白皮書 建構可信 AI 生態

面對2026年的挑戰，除了企業自身的努力，外在環境的法制化同樣關鍵。台灣數位信任協會呼籲政府應建構並發布「國家級資料治理政策白皮書」。透過確立資料的法律地位與推動資料利他機制，解決AI發展面臨的資料孤島與訓練數據匱乏問題，才能真正推動AI的合規與應用發展，為台灣打造一個兼具創新動能與信任基礎的數位經濟環境。

報告下載請點此連結：https://dtatw.org/annual-report/

