「數位信任，各業同行」產官協力推動數位信任 四大產業場域驗證計畫正式啟航

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【記者羅伯特/綜合報導】台灣數位安全發展協會於6月11日舉辦「數位信任，各業同行——跨產業場域驗證啟動儀式暨交流會」，宣佈輔導四家會員企業申請之場域驗證計畫已全數通過數位發展部數位產業署審查，正式啟動跨產業示範導入。

數位詐騙手法持續翻新，個資外洩與內容偽冒事件頻傳，數位信任已從技術選項升格為各類數位服務的基礎建設。數位發展部數位產業署副組長鍾佳蓉親臨出席並致詞指導，肯定台灣數位安全發展協會整合跨產業場域的推動模式，並表示數產署將持續支持無密碼及可信內容驗證等技術應用落地，強化數位服務的安全性與可信度，提升整體數位生態系韌性。台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯則指出，協會以數位信任推動工作小組（SIG）機制整合會員需求、技術資源與政策方向，協助企業從最高風險的節點優先切入，目標是打造可驗證、可複製的跨業示範樣板。

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一帆數位科技旗下「發票大師」為財政部授權電子發票載具平台，現行仰賴密碼與SMS OTP 驗證，面臨釣魚攻擊與帳號盜用的高頻風險。本案導入FIDO生物辨識登入，以臉部或指紋辨識取代傳統驗證，成為同產業首家示範，同步降低安全疑慮並提升使用體驗。

圖說：台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯致詞，說明協會透過數位信任推動工作小組（SIG）機制整合會員需求與技術資源，協助各產業從高風險場域優先導入數位信任技術，推動跨業示範落地

翔評互動聚焦醫療場域，其診所預約暨就醫旅程服務平台已深入台灣逾2,000家診所、日均服務近60,000預約人次。本案整合診所病歷系統、LINE 病患服務流程與 Uber 就醫接送，針對姓名、電話、病歷與接送資訊等敏感欄位導入資料隱碼與最小揭露技術，從個資流通最複雜的跨平台場景率先示範。

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台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯表示，啟動儀式代表跨產業數位信任應用正式進入整合推動新階段。後續將透過案例彙整、白皮書發布及成果說明會，協助更多會員產業複製導入，逐步形成可持續運作的數位信任生態系，讓數位信任從技術機制轉化為民眾可直接感知的服務體驗，成為支撐台灣數位經濟發展的重要基石。

圖說：企業代表共同見證跨產業數位信任場域驗證計畫正式啟動

關於台灣數位安全發展協會

台灣數位安全發展協會（TDSDA）成立於2025年，聚焦數位安全、數位信任與防詐應用，整合產業連結、政策對話與場域落地能力，作為會員企業與政府計畫之間的協作平台。會員涵蓋發票載具、醫療健康、保險金融、媒體查核及資安科技等高信任需求產業。

台灣數位安全發展協會官網：https://www.netsafer.org/