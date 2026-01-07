數位創新深化服務 凱基人壽再奪保險品質雙獎

金管會主委彭金隆頒獎，凱壽副總陳慧文代表受獎。

▲金管會主委彭金隆頒獎，凱壽副總陳慧文代表受獎。

凱基人壽再獲保險品質獎雙項肯定！在「2026保險品質獎」中，凱基人壽憑藉專業穩健的服務表現與市場高度信賴，同時榮獲「知名度最高」與「業務員最優」雙項優等，顯示凱基人壽在品牌形象、服務品質與通路經營等面向的整體表現，獲得社會大眾的正面評價。

品牌信賴力的累積，奠基於持續深化的創新服務與長期投入社會回饋。凱基人壽透過數位創新流程與高效服務品質，陪伴客戶走過人生不同階段，使保單不僅是保障契約，更承載凱基人壽對客戶的長期責任與承諾，因而獲得「知名度最高」優等肯定。

廣告 廣告

樺加沙颱風重創花蓮，凱基人壽第一時間響應衛福部，獨家承作「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，並將專案所得全數回捐，以行動支持災後重建，此舉榮獲金管會頒發「特別貢獻獎」及衛福部肯定。金管會主委彭金隆指出，凱基人壽展現高效執行力，在極短時間內完成不可能的任務，具體實踐「金融大回饋」的精神。

在業務通路面向，今年度凱基人壽持續擴大招募開口，除提供業界最高、時間最長(達24個月)培育津貼的「卓越專案」外；因應台灣邁入超高齡社會與勞動結構轉變，凱基人壽積極招募具備豐富經驗與高度穩定性的樂齡退休族群，為業務團隊注入成熟專業動能。2025年1至11月業務員總登錄人力增加數居壽險業第三名，顯示通路策略具吸引力。同時推動組織管理與行銷轉型，2025年初年度保費收入（FYP）成長近30%，反映服務動能與經營效益同步提升，成為獲獎的重要關鍵。

凱基人壽於2025年在公司治理、氣候行動、數位創新及永續金融等面向展現亮眼成果，獲得多項台灣與業界「唯一」肯定，站上國際舞台。包括榮獲2025亞洲永續報告獎（ASRA）「最佳公司治理金獎」、保險業亞洲獎「保險共融創新獎」，皆為台灣唯一獲獎的保險業者；同時亦為唯一獲得「國家企業環保獎」的壽險公司，並率先承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排。未來將持續以「We Share We Link」精神，結合數位創新與永續金融，以具體行動回應社會需求，實踐金融大回饋，發揮保險安定社會的核心功能。