數位化時代終結400年歷史! 丹麥成全球首個停止投遞信件的國家
[Newtalk新聞] 美國《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導指出，丹麥國營郵政公司 PostNord 將於本週二投遞「最後一封信」，正式為長達約 400 年的郵政投遞歷史畫下句點。丹麥也因此成為全球第一個認定「實體信件已不再具備必要性或經濟可行性」的國家。
這樣的轉變並非孤例。隨著通訊方式快速數位化，傳統郵政服務在多個西方國家皆出現急遽萎縮。報導指出，丹麥 2024 年投遞的信件數量，較 2000 年減少超過 90 %；美國郵政署在 2024 年的郵件量，也比 2006 年少了 50 %。
隨著人際往來大量轉移至 WhatsApp、視訊通話或社群平台，溝通方式與語言本身也隨之轉變。來自荷蘭胡伊亨斯研究所、研究近代早期知識網絡的學者 Dirk van Miert 對《有線電視新聞網》表示，信件本身「將改變其地位」，更多地成為一種比數位訊息更私密的溝通形式。他也指出，過去由書信所建立的知識網絡，如今在網路上「不斷擴張」，一方面加快知識流通，同時也助長錯假資訊的傳播。
報導指出，PostNord 自今年 6 月起，已陸續拆除全國約 1,500 座郵筒。該公司於 12 月 10 日將郵筒義賣作為公益募款用途，吸引數十萬丹麥民眾搶購，每座郵筒依使用狀況不同，售價為 1,500 或 2,000 丹麥克朗。未來，丹麥民眾若要寄送信件，必須前往商店內的服務據點，由私人物流公司 DAO 負責國內與國際投遞；PostNord 則將持續專注於包裹配送，以因應蓬勃發展的電子商務需求。報導指出，丹麥是全球數位化程度最高的國家之一，公共部門亦高度仰賴線上平台，實體公文往來大幅減少。
PostNord 發言人 Andreas Brethvad 對《有線電視新聞網》表示：「幾乎每一位丹麥人都是完全數位化的，實體信件已不再具有過去的功能。大多數溝通現在都進入電子信箱，而電子商務與包裹市場的規模，早已遠超傳統郵件。」
不過，報導也指出，全球仍有大量人口無法完全數位化。根據聯合國所屬的萬國郵政聯盟資料，全球約有 26 億人仍未連網，還有更多人因設備不足、網路涵蓋不良或數位能力有限，缺乏「有意義的連線能力」。即便在丹麥，仰賴郵政服務的族群，例如高齡者，也可能因這項轉變而受到衝擊。丹麥高齡者權益倡議組織 DaneAge Association 發言人 Marlene Rishoej Cordes 指出：「對我們來說，用手機或網站收信很容易，但我們忘了，那些非數位族群並沒有同樣的條件。」她也表示，DAO 雖提供到府收件服務，但「仍然要求使用者具備數位能力，因為付款只能透過數位方式完成」。
《有線電視新聞網》報導指出，信件在歷史上曾多次轉變形式，從紙草、蠟板到羊皮紙，再到今日的電子裝置。Van Miert 提到， 17 世紀的學生還被教導如何撰寫不同用途的書信，外交信件與私人信件在風格上截然不同。
美國密西根大學研究電腦中介溝通的學者 Nicole Ellison 則表示，信件如今象徵著一種科技難以取代的「懷舊感」與持久性。不過，她也指出，數位溝通已透過表情符號、 GIF 與文字色彩等方式，彌補情感表達的不足，「人類總會想辦法，用現有的管道傳達情緒的豐富層次」。報導最後提到，丹麥社群平台上已出現對信件消失的感傷回應。一名丹麥用戶在 X 平台貼出郵筒照片寫道：「仔細看看這張照片。再過 5 年，我可能要向一個 5 歲的孩子解釋，什麼是郵筒。」
