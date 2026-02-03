數位化興起.實體郵件式微 創作者寫明信片盼保存文化

基隆市 / 綜合報導

郵件電子化，寄信快速又方便，用紙寫信的人愈來愈少，北歐的丹麥已經停止境內的信件投遞服務。一群文化工作者以及藝術家等創作者，希望能保留紙信帶來的溫度，他們以基隆為主題，寫明信片或是利用多種媒材創作，並郵寄到基隆港實踐郵寄文化。

一陣劃破天際的郵輪鳴笛聲，彷彿宣告從基隆的小小漁村，航向世界級港灣，基隆港貿易蓬勃，這牽動百年來與世界的情感連結，台灣師範大學名譽教授林磐聳說：「當全世界都不再郵寄明信片，假如只有台灣還在做，它未來會變成人類很重要的一個資產。」

廣告 廣告

電子化興起紙本逐漸式微，基隆港具有深厚的歷史底蘊，如何延續這份價值，來自世界各地的多位創作者，選擇利用紙本以及雕刻等多種媒材具體化表達，漸層色海面碰撞出不規則的水波紋，這是陶瓷製作成的基隆港灣意象，還有利用玻璃燒製出，帆船及郵輪行駛在茫茫大海中，再看看香港藝術家用他的筆畫，表達出他所認識的雨都。

白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀說：「因為明信片現在可以講，在全世界有些國家它已經開始，沒有這個郵政，所以我覺得那個是一種，即將消失的文化。」中華郵政董事長王國材說：「有人在看郵票是走馬看花看那個郵票，可是你如果看故事的話，每一張後面都有故事，我們有發行12強(郵票)，棒球有在看，看到郵票好像就是幾個球員，可是12強裡面是從不被看好，很辛苦很辛苦不斷不斷，最後擊敗日本4比0。」

實際上紙本郵件逐漸式微，看看丹麥從今年開始，停止境內所有的信件投遞服務，原因在於丹麥的信件量，從2000年以來暴跌大約9成，他們分析傳統郵務已經不具有經濟可行性，隨著紙本郵件數量越來越稀少，反而凸顯這郵務文化的珍貴性。

原始連結







更多華視新聞報導

側風太猛！ 飛機落地蘭嶼又飛走 郵差等嘸信件

全球第一！ 丹麥郵政停送實體信 400年歷史畫句點

德小鎮收28萬封信寄給耶誕老公公 台灣人最踴躍

