數位化顛覆企業！跨領域領袖聚數位轉型論壇

▲台灣數位資產暨開放科技協會12月18日將舉辦台灣數位資產論壇，探討企業數位轉型力量。（示意圖／Gemini製圖）

[NOWnews今日新聞] 面對全球競爭、科技迅速更迭發展，數位化轉型已經成為「生存考驗」！台灣數位資產暨開放科技協會（TDAF）12月18日將舉辦「2025台灣數位資產論壇」，並以「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」為題，邀請全球頂尖管理顧問公司麥肯錫的全球董事合夥人、信義集團董事長、麗嬰房總經理等跨產業重量級領袖，共同探討企業如何在科技浪潮中「引領變化」。

數位化不是單純引進系統 數位轉型已成核心引擎

廣告 廣告

在目前的環境下，企業數位化不僅是導入系統、提升效率而已，更是一場對企業體質、營運模式和核心價值的深度重鑄，台灣數位資產暨開放科技協會表示，只有將數位能力視為核心引擎而非輔助工具，才能在變局中開創新動能 。本次論壇主題是「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」，將探討如何以數據驅動決策、如何讓科技成為業務創新與服務的推力，以及如何在轉型中重塑組織、培育人才。

▲台灣數位資產論壇「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」相關資訊。（圖／台灣數位資產暨開放科技協會提供）

跨領域領袖雲集 深度探討數位轉型

論壇邀請全球頂尖管理顧問公司麥肯錫的全球董事合夥人Michael Chang，以國際視野剖析企業的數位轉型之路；中興保全科技副董事長林明昇、信義集團董事長周耕宇、麗嬰房總經理陳仁沛、科林集團聽力暨睡眠事業群總經理林尚威，將針對企業數位化的實戰與啟示進行探討。

除此之外，論壇中也會分享跨領域企業在數位轉型的實戰經驗，包括醫揚科技總經理莊富鈞將分享「AI 驅動的智慧醫療數位化轉型」；信義房屋轉型辦公室協理施閔堯、麥肯錫資深專案經理張捷，針對數位轉型辦公室經營提供經驗；中興保全科技執行長李榮貴也會解密集團的數位轉型過程；三商電腦雲端行動服務事業部副總經理蔡忠維則壓軸登場，暢談「數據驅動與管理再造」 ，歡迎有興趣的民眾報名參加。

2025台灣數位資產論壇活動資訊

主題：轉型的力量：企業數位進化與價值創造

時間：12月18日（周四）13：00～16：35

地點：信義學堂（台北市信義區信義路五段100號B1，入口位於松智路）

報名費用：每人1500元

報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejWL1dJ9OC-yWRVCGF-wX59szm8bewii6jyLMkNy4lHF7ECg/viewform

資料來源：台灣數位資產暨開放科技協會

▲台灣數位資產論壇邀請多位跨領域領袖，分享「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」。（圖／台灣數位資產暨開放科技協會提供）

▲台灣數位資產論壇「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」時間表。（圖／台灣數位資產暨開放科技協會提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

穩定幣重新定義資本市場！Andi Jaladi：「資產代幣化」勢在必行

穩定幣掀支付新革命！數位資產專家五大QA揭鏈上金融機會與挑戰

不是投資工具！5分鐘搞懂穩定幣 「新手上鏈步驟＋3地雷」全公開