數位卡關？聯醫院外門診部無行動支付挨批不便 院方回應了

有民眾前往台北市立聯合醫院北投門診部就診，發現掛號費及醫藥費僅能以現金或悠遊卡支付，無法使用信用卡或行動支付，覺得相當不便。（聯合醫院提供／張珈瑄台北傳真）

隨著數位支付日益普及，部分醫療院所也陸續將多元支付納入收費方式 ，近期有民眾前往台北市立聯合醫院北投門診部就診，發現掛號費及醫藥費僅能以現金或悠遊卡支付，無法使用信用卡或行動支付，與聯醫其他分院的服務有落差。聯醫回應，將與聯合信用卡中心研議，於院外門診部新增信用卡刷卡服務，增加多元繳費方式。

聯醫院外門診部大多源自早期各區市立醫院，如中興、忠孝、仁愛、和平、陽明等，為服務特定社區設立的基層醫療門診，歷史悠久，可追溯至民國94年聯醫成立前。

台北市聯醫指出，院外門診部已於今年1月1日起提供悠遊卡刷卡服務，將與聯合信用卡中心研議，於院外門診部新增信用卡刷卡服務。（摘自聯合醫院陽明院區網站／張珈瑄台北傳真）

台北市議員陳重文接獲民眾陳情，在聯醫北投門診部就診時， 僅能以現金支付掛號費與醫藥費，各分院都有相關支付方式，卻只有門診部無法使用，對此感到非常不便，他認為，隨著數位支付與信用卡的普及，民眾日漸習慣非現金交易，交易習慣已大幅轉變，未攜帶現金出門已成常態，政府服務卻停留在過去。

陳重文說，根據金管會統計，民國113年國內非現金支付筆數已達到83.07億筆，年增率20.18％，顯示國人非現金支付習慣已逐步養成，如使用信用卡交易繳交保費、稅費等生活雜支已相當普遍，另電子支付用於小額消費的使用頻率亦持續升溫 ，無現金交易在已逐漸變成主流；聯醫門診部卻僅提供現金或悠遊卡服務，若民眾未攜帶現金且悠遊卡餘額不足，僅能找尋ATM領錢，整體流程不僅增加民眾不便，顯然也與現代交易習慣及數位化服務趨勢脫節。

陳重文直言，非現金支付是金管會力推政策，北市也長期以智慧城市自居，並力推數位轉型，聯醫各分院本就提供刷卡服務， 門診部的就醫便利性不應淪為次等服務，身為服務居民的第一線醫療機構，卻長期缺乏最基礎的信用卡讀卡設備，應儘速設置信用卡與行動支付等多元支付設備，強化數位轉型與公共服務便利性，實踐首都城市應有的行政效率與服務品質。

聯醫表示，院外門診部已於今年1月1日起提供悠遊卡刷卡服務，為提供市民更便捷結帳服務 ，將與聯合信用卡中心研議，於院外門診部新增信用卡刷卡服務，以增加市民多元繳費方式。

