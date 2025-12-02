數位口內掃描助癌患術後重建假牙

口腔癌術後患者常因張口幅度受限（僅剩約2公分）而無法順利製作假牙，嚴重影響進食與生活品質；傳統印模技術無法克服這項困難。中山醫學大學附設醫院率先引進「數位口內掃描」技術，透過光學鏡頭以「分區、小角度」方式精準取模，成功為張口受限的病患製作客製化假牙。

中山附醫文心院區副院長潘裕華表示，該院引進的數位口掃技術透過光學鏡頭即時擷取三維影像，利用高解析3D掃描及CAD／CAM數位設計，即使患者僅能張口2公分，也能採「分區、小角度」的方式逐步掃描，精準取得高精度的口腔模型，進而製作出符合個人解剖特徵的客製化活動假牙。

潘裕華指出，數位口內掃描的引進，在數位流程上能即時修正模型誤差，有效減少患者重複取模與交付次數，大幅縮短製作時間，同時降低感染風險。截至10月底為止，醫療團隊已協助近20位病患成功重建口腔功能。