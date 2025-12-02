數位啟發 7千名長輩AI作畫

中華電信協助七千餘名長輩與身心障礙民眾以ＡＩ畫作，彩繪出約一千幅對人生和台灣土地的愛。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

中華電信二日指出，中華電信馨心學堂在台南等縣市已辦理一八八場課程，讓約七千名長輩與身心障礙者學習使用電腦與手機，並完成一千餘幅ＡＩ畫作，讓參與學員生活獲得新的數位啟發。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信長期以來運用科技力賦能弱勢族群，讓科技串起善的循環，支持多元弱勢族群接軌數位時代。今年就已投入志工超過四千人次、從北到南執行超過三百個專案、服務受益達十一萬五千餘人次的偏鄉孩童、長者及其他族群，讓多元族群創馨共生。

台南市勞工局長王鑫基表示，去年馨心學堂從台南啟動，一一四年度服務擴及九縣市，更推出跨世代的對畫ＡＩ彩繪人生展，這不僅是馨心學堂身障講師和志工與長輩一起「對畫」，更是彼此真情「對話」。

王鑫基指出，ＡＩ畫作裡看得到雲嘉南玉米、大蒜各式農作的種植採收畫面，尤其看到後壁頂長社區長輩在ＡＩ畫作裡畫出七月份丹娜斯風災慘狀，還有中華電信志工全力搶修通訊的畫面，真的令人感動。