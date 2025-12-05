數位國境攻防！沈伯洋挺封殺小紅書 卓榮泰撂重話：不改善就永久斷網

圖片:AI 生成 針對中國社群平台「小紅書」遭內政部發布網際網路停止解析命令，行政院長卓榮泰今日接受專訪時強調，該平台在台涉詐金額超過2億元，且對政府要求完全不理，甚至以「言論不自由傷害台灣的言論自由」。政府決定暫時封鎖一年，若未來仍無法律或技術承諾，不排除透過科技手段「直接斷掉」。

卓榮泰指出，小紅書在台灣擁有300萬活躍用戶，其中國高中生使用率達29%。然而，近兩年涉及小紅書的詐騙案高達1,706件，造成財損逾2億元。不同於Meta、Google、LINE等已落地業者配合下架詐騙廣告並接受開罰，甚至連TikTok都對政府要求有所回應，小紅書卻採取「已讀不回」的態度，且平台內容恐妨礙青少年身心發展，政府無法坐視不管。

此禁令引發社會正反兩極討論。支持者如民進黨立委沈伯洋認為，台灣需守護數位邊界，防範資安與資訊操作；部分網友也指該平台為「細膩版統戰」。然而，不少用戶表示小紅書多為美妝、旅遊等非政治內容，質疑政府構築「網路長城」，甚至詢問VPN翻牆管道。國民黨鄭麗文批評此舉是箝制言論自由，活成「民進黨過去最討厭的樣子」；民眾黨則質疑，Tinder同樣未落地且有大量詐騙案卻未被禁，質疑政府是打詐還是打意識形態。

對此，陸委會副主委梁文傑強調處置純粹針對詐騙與假訊息，與兩岸無關。卓榮泰則表示，台灣是言論自由社會，暫定一年是希望觀察民眾瀏覽習慣能否改變，並看業者是否能在期限內提出改善承諾。他也補充，TikTok雖有回應但若不改善，未來也將採一致標準處理，絕不容忍。

