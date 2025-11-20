數位奇點獎公佈2025得獎名單 AI 成行銷創新的核心動能

行銷傳播界盛事、由DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會舉辦的九屆「數位奇點獎(Digital Singularity Award, DSA) ，今日於台北寒舍艾美酒店舉辦頒獎典禮，在九大類別、35個項目、172件入圍作品中，最終選出21金、33銀、43銅、7個類別大獎。

「數位行銷產業正朝向更AI智慧化、整合化與社會責任並重的方向發展。」數位奇點獎主辦單位，DMA協會理事長、貝立德總經理王冠翔表示，從今年整體參賽與得獎作品中可以看到，從創意發想到服務優化，AI技術已從輔助工具躍升為創新核心，正在重塑行銷的每個環節。其次，整合行銷思維成為主流，成功案例透過完整的消費者旅程設計、創造跨通路體驗。第三，社會責任與永續發展成為品牌建立長期價值的必要條件。

作品有你，真好

安索帕為Speak AI打造的「英文講最爛代言人」堪稱本屆最大贏家，本作品以幽默自嘲為切入，一舉拿下8個獎項包括5座金獎，並榮獲影片創意類與影響者行銷類兩項類別大獎，成功展現跨平台、跨媒體的整合實力。

台灣達美樂的「達美樂骰到6」，不僅獲5個獎項，更囊括品牌體驗與娛樂行銷兩項類別大獎，證明遊戲化行銷的強大效果。BBDO黃禾廣告的「FamiCat全家便利貓店」則拿下3個獎項，成功將品牌溫度與社會關懷結合。信義房屋「AI數據共創平台」與「不動產廣告AI審查服務」，分別獲得多項金銀獎，顯示傳統產業積極擁抱AI轉型。

數位奇點獎今年以「Aha Moment——AI 與人的共振時刻」為主題。評審團主席、夢之怪物創辦人李宗柱說明今年評審團的核心提問:「當 AI 成為你的工作夥伴，與你一起做出好作品時，AI 會對你有什麼感覺？我想，應該會是:『有你真好！』希望我們能一起選出那些，如果沒有你，就不可能這麼美好的作品。」

推動行銷產業前進的共創平台

回應時代的浪潮，數位奇點獎今年增設「永續與文化影響力」類別，下設「文化影響力行銷獎」、「地方創生影響力行銷獎」與「ESG影響力行銷獎」。台灣電通為婦女新知基金會打造的「我的卵子我作主」，透過創意手法推動女性自主議題，榮獲最佳文化影響力金獎。台灣連線的「LINE數位創生計畫」，則展現科技平台推動地方發展的潛力；佳格食品以「前途」作為樂齡營養教育的主題，支持長者積極地走出去增加人際互動的專案，榮獲ESG影響力金獎，都展現出企業對於社會責任的重視。

數位奇點獎執行長邵懿文表示，創作的價值不在得獎，而是「把想法說清楚、說完整」。她強調，奇點獎持續致力於鼓勵深入理解文化、商業與科技變化的創意人才。

隨著 AI 技術持續演進，消費者行為也更具挑戰性。數位奇點獎將持續成為跨領域交流平台，協助行銷從業者看見自身工作的價值與影響力。

【2025數位奇點獎得獎名單】

【關於DMA協會/數位奇點獎】

創始於2005年，為台灣地區具規模與影響⼒的數位⾏銷相關協會，現有團體與個人會員共180個。因應會務所需，會員依會員公司業務內容，分成三大產業組別，包括「媒體組」、「代理商組」及「應用組」，同時也設立「產業研究」、「政策溝通」「新創推動」、「跨境交流」與「數位奇點獎」五大功能小組，定期出版產業報告、舉辦會員爐邊交流會、專業論壇、海外參訪等活動，目前共有180家會員公司與個人。

為鼓勵行銷產業發展，2017年DMA協會取用天文物理領域的「奇點」一詞，設立「數位奇點獎,(Digital singularity Award,DSA)」，意味著當科技發展到一定程度就會在很短的時間內發生極大的進步，而當此轉捩點來臨時，將會改變整個社會形態。

