數位存款帳戶第3季2739萬戶 年增率寫新低

（中央社記者蘇思云台北29日電）金管會最新統計顯示，合計33家實體銀行加上3家純網銀數位存款帳戶第3季共2739萬2795戶，季增率3.41%、年增率16.77%皆創下新低。金管會說明，主要是因為近年銀行數位存款帳戶行銷推廣減少，加上開戶數基數已高，因此成長率有所趨緩。

金管會定期公布數位存款帳戶統計，截至9月底統計顯示，全體銀行數位存款合計開戶數共2739萬2795戶，較今年第2季增加90萬3055戶，季增率為3.41%，年增393萬4381戶，年增率為16.77%，季增率與年增率皆創下歷年新低。

廣告 廣告

金管會銀行局副局長王允中指出，數位存款帳戶持續成長，不過確實季增率與年增率都有所趨緩，部分銀行因數位存款帳戶行銷推廣活動減少，加上近年數位存款帳戶的基期也已提高，因此帶動成長率趨緩。

王允中表示，目前共5家銀行申請試辦案，內容為透過自建的金融Fast-ID進行第三類數位存款帳戶身分驗證，皆在審核中。

至於銀行一般帳戶與數位存款帳戶的警示戶比率是否有差異，王允中指出，截至9月底，銀行一般帳戶包含數存戶的警示戶比率為0.062%，數存戶的警示戶比率為0.061%，兩者差異不大。

觀察數位存款帳戶數目前前5大銀行，前3名依序為台新銀454.8萬戶、國泰世華銀315.8萬戶、連線商業銀行221.9萬戶，第一銀行則超越永豐銀成為第4名，一銀擁有212.4萬戶，第5名永豐銀為211.3萬戶。

至於台灣3家純網銀，連線銀行、將來銀行與樂天國際商業銀行帳戶數合計為303萬6868戶，季增12萬6701戶，季增率為4.35%高於全體銀行平均值。3業者戶數分別為連線銀行221.9萬戶，將來銀行50.3萬戶，以及樂天銀行31.3萬戶。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶，第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶。（編輯：楊凱翔）1141229