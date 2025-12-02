數位學習公開觀議課 多元創新

配合全國自主學習節推公開觀議課，展現學子運用生成式ＡＩ學習應用、元宇宙創新學習成果。圖為土城國小

（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

教育部一一四年全國自主學習節，呼應「生生用平板」計畫，十五所「推動中小學數位學習精進方案」重點學校，聯合舉辦公開觀議課活動，內容涵蓋悅趣化學習應用、生成式ＡＩ學習應用、元宇宙創新學習應用等創新數位課程主題，以更具深度、更沉浸、更具未來感課程，為自主學習樹立新標竿，並展現台南在數位教育的多元創新。

隨著SiGTRON AI基地在南科啟動，台南將邁向ＡＩ驅動智慧城市，學子將成為未來智慧台南的關鍵引擎。教育局近年並推動偏鄉數位學伴、班班有智慧觸控大電視及生成式ＡＩ學習平台「智慧魔鏡」，將台南打造成ＡＩ輔助學習的典範城市。

公開觀議課的課程橫跨語文、自然、數學、科技與社會領域，以科技力強化學生的探究、批判性思考與問題解決能力。悅趣化學習應用課程，運用遊戲式平台或工具，激發學生學習動機，深化知識連結。

協進國小將數學轉化成高潮迭起的密室逃脫解謎遊戲，學生分組解開速率、距離、時間計算及複雜的單位換算等數學關卡，解鎖寶藏密碼。東原國中將英文課堂變成「DYJH 英文地下城」ＲＰＧ遊戲，將英語學習融入遊戲化的情境，同時採用東原幣獎勵機制。

將ＡＩ變身為學習夥伴，如歸仁國小老師推「循跡小車」交通安全課程，掌握自走車走向及轉彎速率，培養演算法思維與邏輯設計力。東光國小在「媒識異攻隊」課程中，讓學生組成資訊正義聯盟。透過元宇宙應用課程，如土城國小以「玩樂之聲─聲歷其境」引導學生以科學實驗理解聲音原理。成功國小在社會課中，運用Google Earth模擬地形，讓學生以ＶＲ親自「飛」越台灣山海。