數位學習e+1 嘉義市智慧教育中心揭牌

嘉義市政府今(10)日在智慧教育中心舉辦「114年度數位學習e+1成果發表暨智慧教育中心揭牌儀式」，市長黃敏惠與多位議員出席見證，嘉義市教育政策從「數位教學應用」正式升級為「智慧教育系統建置」，並由黃敏惠頒發全國績優獎項。

黃敏惠表示，智慧教育中心正式揭牌，是嘉義市教育邁向數位化、智慧化的重要里程碑，不僅代表硬體設備的提升，也象徵軟體與人才培育的深化。嘉義市也在市議會支持下，成為全國唯一，100%市府專款，配發提供全市市立國中小教師每人配備一台專屬的iPad 11教學電腦的縣市，希望在未來三年能全面達成「生生有平板」的目標，逐步建構師生數位學習環境。

教育處處長郭添財表示，嘉義市在今年達成師師有平板計畫，教師都擁有專屬的平板，以利進行各項教學備課、授課等工作，今年嘉義市的教師在教育部數位學習績優教案競賽大放異彩榮獲4件特優，更一舉獲得教育部因材網績優縣市第一名，期待結合智慧教育中心辦理的各項人工智慧研習，這些教學工具能教師熟習人工智慧，將其融入教學，進一步提高全市師生的人工智慧素養。

教育處補充，智慧教育中心的落成與揭牌，是嘉義市在數位教育領域的實體化地標。它不僅提供了一個科技化的教學研發與資源共享平台，更象徵著市府對未來教育的承諾，即透過整合 AI、大數據等技術，實現「因材施教」的個人化學習目標。

