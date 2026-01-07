數位孿生大爆發／CES大會宣布輝達攜手西門子 黃仁勳強推數位孿生！工業設計好科幻

輝達創辦人黃仁勳計畫透過Omniverse平台串連合作夥伴，打造數位孿生新生態系。（鏡報董孟航）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳於CES（消費性電子展）上，宣布與德國西門子（Siemens）擴大合作，將輝達的函式庫、AI模型和Omniverse平台，整合到西門子的數位孿生平台Xcelerator中。據了解，這項合作再度彰顯輝達正在以AI運算和3D模擬融合的Omniverse為核心，改寫過去由少數巨頭寡占的數位孿生市場規則與生態系。

「物理AI的時代，由輝達和西門子為下一個工業時代而建！」台灣時間6日清晨，黃仁勳在CES的演講上宣告。

廣告 廣告

隨著生成式AI技術成熟，被AI教父輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳看好的數位孿生（Digital Twin）技術，正不斷擴大應用領域。本刊調查，輝達以Omniverse平台為核心，結合AI運算與3D模擬能力，大幅降低數位孿生建模與模擬門檻，除了讓過去寡占數位孿生市場的西門子與達梭系統（Dassault Systemes）等大咖不得不加入行列，也讓不少科技新創有能力打造數位孿生解決方案。

台灣西門子總裁暨執行長張合翕指出，數據共享與串接是數位孿生廠商共同面臨的難關。以製造業來說，要打造高品質的數位孿生，首先需要在廠房或設施中布建足夠的感測器，建立高密度數據點；其次，要有了解端到端生產流程的專家。

台灣西門子總裁暨執行長張合翕認為，台灣公司各有數據策略，但同一產業中尚未出現數據聯盟，仍處於數位孿生初期。

Omniverse的出現，讓過往產線上數據孤島的問題出現解決曙光。包括西門子Xcelerator、微軟Azure，到達梭系統的3D EXPERIENCE等，都試圖與Omniverse相容、互通。

而為了推廣數位孿生技術，黃仁勳不僅多次在演說中強調數位孿生的好處，更指派女兒黃敏珊負責Omniverse部門的產品行銷，除了想讓西門子與法國達梭系統（Dassault Systemes）等深耕虛擬工程數十年的國際大廠加入之外，也希望科技大咖，甚至新創公司一起進入Omniverse生態系，做大市場。

像是2024年，韓國現代重工（HHI）與西門子合作，利用數位孿生技術，把液化石油船700萬個離散零件組成的船舶結構，完整複製進輝達Omniverse的虛擬空間。在現代重工碩大的造船廠裡，工程師只要坐在螢幕前點幾下滑鼠，就能讓船體的數位分身，在虛擬海面模擬航行。

上述的場景，正隨著生成式AI問世後，快速走進更多產業。過去從工程圖紙到虛擬模型，都要靠工程師手動建模、輸入設備資料，再逐一模擬可能情境；如今工程師只要簡單對著電腦，用自然語言描述需求，AI就能協助生成對應場景。

達梭系統將數位孿生結合AR，工程師戴上AR眼鏡，虛擬3D模型會在眼前與實境同步。（翻攝自Dassault Aviation臉書）

「早期零件設計完，工程師要自己決定怎麼結合，像是汽車廠的零件往往動輒數千、數萬，費時又費工。」達梭系統台灣技術諮詢總監許欲生向本刊說明，如今系統可自動分類零件、擷取關鍵接合處，工程師只要下指令，就能一一列出零件並完成組裝。

許欲生補充，結合擴增實境（AR）後，工程師拿起平板或戴上AR眼鏡，虛擬3D模型會與現場畫面即時對位，看到哪個零件、哪個位置，系統就能跳出下一步的動作提示，「數位孿生搭配AI可以說是如虎添翼，一方面拓展應用的範圍，一方面降低導入成本與技術門檻。」

更多鏡週刊報導

數位孿生大爆發1／數位孿生結合AI醫療系統 達宣智慧打造3D智慧醫院

數位孿生大爆發2／輝達加持MetAI搶進精密製造市場 獨門祕技連台積電也買單