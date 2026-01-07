數位孿生大爆發1／數位孿生結合AI醫療系統 達宣智慧打造3D智慧醫院

達宣智慧切入智慧醫療領域，正與數家醫院商議全院級、可視化的數位孿生管理。

隨著生成式AI發展，數位孿生技術正快速走進更多產業。由佳世達集團與帆宣系統合資成立的達宣智慧，借力佳世達在醫療設備的深耕，正從智慧醫療切入，計畫透過數位孿生結合醫院醫療管理系統，打造一座可全程模擬的3D智慧醫院。

「醫院要看到的東西，跟生產製造是不一樣的，」達宣智慧總經理黃氣寶表示，公司2024年成立即鎖定開發AI醫療系統與設備代理，熟悉醫院場域，「醫院要處理的事務很多是不可計劃性的，像是依據病人數量，備的藥品和醫材就要浮動調整，每一個科別內、外科狀況又不一樣。」

黃氣寶解釋，數位孿生在醫療領域可以從個人健康管理，一路發展到智慧醫院的運作。以孿生的個人來說，使用者可以透過血壓、心率等基本生理測量數據，進一步分析和模擬整體身體狀況。

而達宣智慧則聚焦醫院層級，技術核心在於將醫院資訊系統的靜態數據，轉化為3D可視化的動態模型，並透過與帆宣合作的感測技術，追蹤醫院內精密儀器的位置與使用狀態，藉此優化急診室塞車問題。

「孿生的智慧醫院會收集各科室營運資料，對行政管理與資源調配，是非常重要的數據平台，管理者在電腦上就能把整棟醫院巡視一遍。」黃氣寶向本刊解釋，目標是打造一座可全程模擬的3D智慧醫院，從患者移動、設備使用，到病床周轉率等，數位孿生能即時監控醫院運作；同時也能在虛擬環境中，預先測試新流程、新設備或新技術上線後的影響。

黃氣寶進一步表示，數據分析也有望預測醫療需求，讓AI提出輔助決策建議，譬如利用歷年同一季節的病症型態，提前部署醫材與人力。

「目前達宣智慧已經以科室為單位，將數位孿生系統導入多家醫院，最多的是急診與特殊病房。」黃氣寶表示，醫院初期建置單點科室的儀表板，未來能再透過達宣智慧的軟體平台整合，讓全院狀況可以集中管理。

不過，儘管已與台灣4至5家醫學中心討論建置「全院級」數位孿生，黃氣寶坦言，要落實孿生智慧醫院，前提是先收集並清理散落各系統的資料。「我們得先設法把醫院橫向資料串起來，光是這一步就非常不容易。」

