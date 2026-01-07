數位孿生大爆發2／輝達加持MetAI搶進精密製造市場 獨門祕技連台積電也買單

黃仁勳的女兒黃敏珊（右2）負責Omniverse產品行銷，與MetAI創辦團隊互動頻繁。右3為MetAI共同創辦人暨執行長余泰萬。（翻攝自MetAI Linkedin）

本刊調查，包括鴻海、和碩、台達電等科技大廠紛紛打造Omniverse智慧製造應用之外，台灣也出現一批新創公司，開始替輝達切入更多應用。像是2025年獲得輝達投資的MetAI（宇見智能），便鎖定物流倉儲與精密製造業，開發AI模型辨識平面圖，自動生成廠房內輸送帶、工具機、貨架等物件，並擺放到對應位置，快速建構3D模型。

MetAI（宇見智能）透過結合數位孿生與生成式AI，讓過去需要數月才能完成的廠房建模，縮短至數天甚至數小時。首批客戶就是由輝達牽線，包括自動化系統業者廣運與工業AI公司所羅門，黃仁勳在去年Computex的主題演講上，更宣布台積電成為MetAI客戶之一，正在為下一代晶圓廠建立數位孿生模型。

MetAI共同創辦人暨執行長余泰萬向本刊表示，隨著與客戶合作累積的產業知識愈趨完備，MetAI也從專案走向產品化，推出首個產品「MetGen」。使用者只要匯入工程藍圖，就能生成可模擬運作的虛擬環境，像是調快輸送帶速度、移動機器手臂位置，對產線節奏與瓶頸的影響，都能在軟體介面上清楚看見。

MetAI正在規劃新的數位孿生產品，首波預計導入智慧倉儲領域。

余泰萬表示，第一版MetGen主要應用在智慧倉儲，將先開放給輝達及美國大型倉儲客戶試用，「我們規劃推出3種版本，除了倉儲，還有精密製造與資料中心，會針對這3個垂直領域，提供生成虛擬環境的能力。」

余泰萬解釋，倉儲物件相對規律，是驗證技術的最佳場域，有助於後續進軍對於公差要求極高的精密製造業，以及設施管理複雜的資料中心。

生成式AI讓數位孿生能一鍵建模，甚至能口語提出需求，大幅降低技術成本和門檻。（鏡報董孟航）

在輝達系統中孵化，余泰萬認為，愈多廠商加入相容體系、提供產品的數位模型，終端廠房就愈能堆疊出接近真實的孿生環境。以訓練機器人為例，若設計軟體商新思科技（Synopsys）加入，機器人就能理解偵測到產品瑕疵時該如何回報；搭配西門子（Siemens）的PLC（工業自動化控制器）的參數調整，系統可以模擬物件是否會相互碰撞、轉彎是否會卡住。

「Omniverse的本質是打造一個世界模擬器，AI能從這些模擬中理解各項設備與流程之間的關係。樂觀看待，輝達有機會築起AI數位孿生新生態系。」余泰萬說。

他透露，在工業數位孿生領域，西門子一直是市場巨頭，雙方雖有技術重疊，但隨著輝達的Omniverse生態系開放，與西門子的關係正轉向合作，由MetAI的技術來加速西門子為客戶整合系統的背後工程，讓西門子的產品快速部署至產線上。

展望數位孿生的終極形態，余泰萬表示，MetAI正積極研發AI代理產品，由AI助理自主監控虛擬產線，以及協助工程師口語輸入指令、生成具備模擬能力的物件。

