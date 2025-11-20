數位工具包助家長過濾不當內容 立委指瀏覽偏低

（中央社記者陳至中台北20日電）教育部今年5月聯合3大電信商，提供免費的數位工具包，協助家長設置孩童手機使用時間、過濾不當內容。最新統計，目前已有1.5萬人瀏覽，立委認為還有進步的空間。

面對兒少數位風險，教育部今年5月推出「攜手共護網路新世代」行動方案，其中一項政策是推出免費的數位工具包，製作圖解手冊與教學影片，讓家長透過防護軟體，封鎖兒童不宜網站內容，也能夠設置開關機時間，並了解孩童在每個App的使用統計。

教育部次長劉國偉今天到立法院教育及文化委員會做「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」專題報告，引用海內外研究指出，抖音、小紅書等平台的演算法，易推送有害內容給對減重有興趣的民眾，導致青少年不滿意身形，以及陷入「資訊繭房」之中。

中國國民黨籍立委羅廷瑋表示，教育部雖可透過學術網路管控抖音、小紅書等平台，但學生9成以上使用網路時間是在校外，例如上下學的路上、晚上吃飯時、睡覺前，教育部不能只有校園端的措施。

羅廷瑋提到，教育部雖有提供家長數位工具包，但推廣力度不夠，目前約1.5萬的瀏覽量，還有待加強；雖和電信業者合作，提供數位工具教學，但畢竟是商業模式，沒有誘因很難落實。劉國偉承諾會加強宣導。

民主進步黨籍立委王義川則問及，學生如果用抖音交影片作業，老師能不能收？劉國偉表示，如果教師在校內環境批改作業，學術網路不能使用抖音，學生即便交了也無法批閱，勢必會要求用其他方式繳交。

國民黨立委謝龍介表示，政策不能全部都從「禁止」的角度出發，對青少年來說，越禁止的東西反而會越想看。台灣應該要研發自己的社群平台，鼓勵發想創意，抖音現在最紅的就是改編民進黨立委王世堅質詢畫面的歌曲「沒出息」，小朋友幾乎都會唱，甚至還請他幫忙要王世堅的簽名。

民進黨立委張雅琳認為，抖音、小紅書等平台易散播自殺、自殘資訊，非常危險，她本人非常支持禁止，因為這和生命息息相關。她呼籲再改善宣導措施和執行策略，例如設置合適的情境，讓學子了解實際可能發生的問題。（編輯：李亨山）1141120