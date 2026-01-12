數位工程工具升級 西門子攜手高科大推智慧製造三方產學案

記者鍾和風/高雄報導

因應智慧製造的轉型趨勢，工程軟體升級、流程改變，學術端也對應調整學生訓練內容，國立高雄科技大學模具工程系今(12)日與西門子軟體工業股份有限公司、睿志科技股份有限公司簽署三方產學合作，共同推動智慧製造與模具設計的教學強化以及技術導入，建構新世代製造業人才銜接國際產業分工趨勢的即戰力。

西門子軟體工業董事長陳晧璋(左一)睿志科技總經林建信(右一)、高科大簽約代表副校長郭俊賢（右二）。(圖/高科大提供)

高科大模具系目前仍是國內唯一模具系，具備五專至博士的完整學制，上萬系友在國內外相關產業服務，具備雄厚的模具設計的教學及實務資源。模具系立足超過50年的學術基礎，順應製造業轉型的趨勢，持續在教學及訓練課程導入先進工程軟體，並更新業界最新的技術流程，縮短學生從校園銜接就業的距離。模具系訓練課程將可連貫性經歷從產品設計、模具設計到成型分析等階段，是兼具深度與廣度的學習架構。全球製造業智慧化轉型浪潮對兼具數位工具應用能力、流程整合能力、製造技術專業的複合型人才，需求漸強，也成為西門子軟體公司、睿志科技與高科大模具系三方合作的核心基礎，結合學術與企業資源，幫助課程內容貼合產業需求並縮短學用落差，進而提升畢業生進入職場的競爭優勢。

西門子公司董事長陳晧璋（左二)，睿志科技總經理林建信（右二)、高科大副校長郭俊賢（右一）簽署合作備忘錄。(圖/高科大提供)

未來，模具工程系將持續與企業深化夥伴合作，優化課程內容、推廣實務研習、促進技術交流等，進一步強化智慧製造教育之完整性，共同促進台灣製造與模具產業之永續發展。