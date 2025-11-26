數位帳戶行為正在改變 台新Richart用戶續居冠

國內銀行數位帳戶規模持續快速擴大，市場前幾大業者的開戶量更寫下新高。根據金管會統計顯示，截至今(2025)年第2季底，台新銀行數位帳戶以約448萬戶穩坐市場第一，國泰世華累計305萬戶居次，永豐銀行DAWHO逾206萬戶也穩健成長。

然而進入第3季後，中國信託截至9月底累計開戶數突破135萬戶，較第2季增加超過2萬戶；台北富邦同期間則達近120萬戶，季增約8%，整體市場仍呈現擴張態勢，顯示民眾對數位帳戶的需求愈趨強烈。

不過，金管會觀察，隨著滲透率升高，市場競爭模式從過去的「衝開戶」轉向「深度留客」，尤其年輕客群對金融服務的要求更強調彈性與即時性，從旅遊換匯、生活支付到跨境投資，都希望能在行動裝置一次完成。

在開戶量提升的帶動下，發現使用者輪廓與行為正在改變。最大宗用戶仍以25~39歲為主，其中台新銀行Richart用戶以35歲以下占多數，男女比例接近，且起初以轉帳與帳單自動扣繳為主的基本使用行為，逐漸延伸到台外幣儲蓄、換匯、外幣定存，以及美股申購等跨幣投資，成為拉動活躍度的主要動能。

部分銀行的數位帳戶App實動率已提升至7到9成，反映數位帳戶的角色正從輔助工具轉變為日常金融的核心入口。為因應這樣的需求轉變，各家銀行陸續推出假日換匯、即時撥貸、跨產品一次申辦等功能，突破傳統流程的時間限制，並整合集團資源與周邊生態圈，提升使用黏著度。

金管會認為，數位帳戶量的強勁增長，已成為銀行布局數位金融的重要基礎。隨著市場規模擴大、使用需求深化、服務情境多元化，銀行預期下一階段的競爭將更加集中在「活躍度」、「跨場景能力」與「服務即時性」，而非單純比拚開戶數。

