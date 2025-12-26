數位帳戶首選 陽信iSunny高利定存開跑 創造穩定利息收入趁現在

定存存戶每月可穩定獲得利息收入，讓資產增值更有感，也能更靈活地運用資金，創造被動收入利息。

財經中心/綜合報導

看準年終獎金與紅包理財旺季，陽信銀行為全面滿足客戶理財需求，自民國114年12月18日起推出新一波台幣定存專案。無論是既有客戶或新申辦數位存款帳戶的民眾，只要掌握「新資金」與「既有資金」的配置訣竅，最高可享1.86%定存年利率，讓小資族與高資產客戶都能靈活放大資產價值。

策略一衝刺短期高利 6個月期1.86%

針對手邊持有閒置資金或準備將年終獎金進行短期停泊的民眾，陽信銀行推出「6個月期年息1.86%」方案。此方案限「新資金」承作，已持有陽信銀行iSunny數位存款帳戶的民眾，只要從他行匯入資金，帳戶餘額高於114年12月1日基準日總餘額的部分，即可承作此高利定存方案。對於預計半年後有購屋、繳稅或投資需求的民眾，此方案提供了極佳的資金增值及調度彈性。

讓每一塊錢都可以發揮最大價值，產生被動收入，實現財富自由的無限可能。

策略二穩健鎖利首選 1年期1.82%

為了回饋長期支持的存戶，陽信銀行同步推出「1年期年息1.82%」方案。不限新舊資金，已持有陽信銀行iSunny數位存款帳戶的民眾，透過陽信銀行個人網銀或行動網銀APP，即可直接將帳戶內的活存金額轉為優利定存。在預期未來利率可能變動的環境下，透過一年期定存鎖住1.82%的穩健收益，是防禦型資產配置的最佳選擇。

雙優利任選 即刻轉存坐享穩定高利收益

本活動自114年12月18日至115年6月30日止，凡持有iSunny數位存款帳戶（不含台幣數位證券交割帳戶）之客戶，皆可透過本行個人網銀或行動網銀App的「台幣定存」功能，選擇專案代號「一年期1.82%優利定存」或「新資金六個月期1.86%優利定存(每人最高可存新台幣300萬元)。建議有意為自己創造穩定收入的民眾，把握機會儘早承作，以免向隅。

