數位廣告龍頭易主？ Meta 2026年廣告營收可望超越 Google

【緯來新聞網】根據市場調研機構 Emarketer 的最新數據顯示，Meta 預計將在 2026 年底前超越 Alphabet 旗下的 Google，正式奪下全球數位廣告營收的霸主寶座 。這份預測指出，Meta 2026 年的全球廣告淨營收將達到 2,434.6 億美元，領先 Google 預計的 2,395.4 億美元 。其成長率預計將從 2025 年的 22.1％ 提高到今年的 24.1％，而 Google 的成長率則預計維持在 11.9 。

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（圖／達志影像）

Meta 的強勁增長主要歸功於其 Advantage+ 自動化廣告套件，該工具因能簡化行銷活動設置並提升投資報酬率，已獲得廣告商廣泛採用 。同時，Meta 透過在 WhatsApp 和 Threads 上推出廣告，且旗下的 Instagram Reels 也持續在短影音市場中與 TikTok 和 YouTube Shorts 激烈交鋒 。在當前地緣政治不確定的環境下，廣告預算正向大型平台集中，這使得 Snap 或 Pinterest 等較小型平台更容易面臨預算削減的風險 。根據預估，Google、Meta 和 Amazon 這三巨頭在 2026 年將佔據全球數位廣告總支出的 62.3％ 。

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