數位建檔仿製 清3古物再現風華

《清代吏治箴言匾》。（文資處提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市一般古物《清代林朝英書法木刻》、《清代吏治箴言匾》及《同治八年重建台灣縣署樑籤》年代久遠，文物已經有所損劣，經文資處向文化部文資局申請維護清潔暨數位化保存仿製計畫，希望讓古物再現風華。

文資處表示，台南市歷史館典藏數件一般古物，預計透過文化資產保存及管理維護補助計畫，建立《清代林朝英書法木刻》、《清代吏治箴言匾》及《同治八年重建台灣縣署樑籤》三件一般古物的完整檔案資料，並進行清潔、科學檢測與數位建檔，並透過製作仿製品，以利後續辦理教育推廣用途。總經費二九一萬元，中央補助二０三萬七千元。

《清代林朝英書法木刻》。（文資處提供）

《清代林朝英書法木刻》全組作品共八塊十六面，現僅存市博收藏的第二塊與第三塊雕板，為後世一睹林朝英「書杜甫秋興詩八首」雕板作品原貌的重要實物。《清代吏治箴言匾》是目前台灣所見唯一的一件「戒石銘」文物，製作者與製作年代明確，為一八六九年（清同治八年）台灣縣知縣白鸞卿所製。《同治八年重建台灣縣署樑籤》，台灣縣知縣魯鼎梅移建台灣縣署於今中西區成功國小校址，後因震災毀損，知縣白鸞卿於同治六至八年（一八六七至一八六九）間重建，該件文物為縣署重建竣工時，由白鸞卿所題置。

《同治八年重建台灣縣署樑籤》。 （文資處提供）

市博指出，這些古物在展間展覽多年，在溫濕度變化及長期光照下，出現劣化狀況，未來仿製品，可提供民眾就近觀看甚至觸覺體驗，達到推動文化平權目標。文資處說，因為三件古物為木質文物，仿製後，可保護脆落的真品原件，擬以原製工法和使用相近材質製作，盡量以原貌進行展陳。