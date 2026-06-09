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愛沙尼亞（Estonia）作為全球數位政府領航者，近期宣布與科技巨擘 Thales 合作，推出新一代電子身分證（eID）。這款新卡片不僅強化了物理防偽技術，更具備可遠端升級的軟體功能，能即時應對新興的網路安全威脅。

愛沙尼亞的數位生態系統高度依賴公民對身分證件的信任。這次推出的新一代 eID 卡，涵蓋了國民身分證、居留證、外交身分證及電子居民證等多種證件。卡片設計由 Thales 操刀，採用透明邊緣的聚碳酸酯（polycarbonate）材質，並結合多重光學防偽技術，讓執法人員能快速辨識真偽，大幅提升防偽等級。

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除了物理層面的保護，這款 eID 卡最大的亮點在於其「可升級性」。面對日新月異的駭客攻擊，Thales 開發的軟體允許政府在不更換實體卡片的情況下，遠端更新卡片內的資安防護系統。這意味著民眾無需頻繁跑公家機關換卡，就能享有最新的資安保障，確保數位交易的安全性。

對愛沙尼亞民眾而言，這張卡片是開啟數位生活的萬能鑰匙。無論是登入政府入口網站、進行數位簽章、辦理銀行業務、掛號就醫，甚至是透過機場自動查驗通關系統（eGates）出入境，都能一卡搞定。該計畫也符合歐盟的 eIDAS 法規，確保了跨國服務的互操作性與安全性。

愛沙尼亞警察與邊境管理局官員 Liis Valk 表示，這項升級強化了數位社會的基石。事實上，這款新一代 eID 卡已在今年稍早的國際會議中，榮獲「最佳新國民身分證」獎項，再次鞏固了愛沙尼亞在數位身分領域的全球領先地位。

原文出處：數位強國愛沙尼亞升級eID卡 遠端更新軟體防駭客

本文由AI協作，經編輯審核後發布