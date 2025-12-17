數位憑證皮夾試營運 超商領包裹等場域先上線

記者吳典叡／臺北報導

數位發展部今（17）日公布「數位憑證皮夾」試營運，包括「超商領包裹、通行應用、求職應用、租車應用、訪客管理、行動申辦」等6大情境，率先與業者合作，陸續上線試行，期透過公私協作簡化民眾生活及提升數位服務效率，為民眾打造一個安全、便利且兼顧隱私保護的數位信任環境，開啟全民數位生活的新篇章。

「數位憑證皮夾試營運暨應用體驗」記者會今日在digiBlock C 數位創新基地舉行，由數發部長林宜敬主持，並發表「數位憑證皮夾」App與6大試營運場域。林宜敬致詞表示，民眾時常需要出示各式證件以驗證資格，但也伴隨著個資外洩的隱憂。對此，數位憑證皮夾透過『選擇性揭露』技術，讓民眾僅需提供必要資訊，真正落實『該給的才給，不該給的一個都不多』的隱私保障。」

林宜敬說，「數位憑證皮夾」採用國際標準，這不僅是臺灣數位轉型的重要里程碑，更是打造未來便利、互通數位社會的堅實基石；並特別強調在試營運期間，歡迎民眾就體驗時發現的任何問題或建議，皆可透過專案客服（客服信箱：service@wallet.gov.tw、客服專線：02-8978-6158；客服時間：上班日9時至12時30分，13時30分至18時）反映，以做為未來精進的參考。

數發部在記者會現場展示「數位憑證皮夾」的多元應用情境，規劃6大體驗專區，涵蓋數位通行、租車、畢業求職、超商領貨、訪客管理及行動申辦等情境。其中，與民眾生活最緊密的「超商領貨」服務，3大電信業者以及全家便利商店已率先上線；7-ELEVEN也已於特定門市（道生、松高、宏泰）啟動服務，並預計於12月24日擴大至全臺門市投入試營運。透過「數位憑證皮夾」將隱私保護與資訊安全無縫融入日常，不僅大幅提升便利性，更完整呈現未來智慧生活的多元樣貌。

數發部強調，「數位憑證皮夾」計畫不僅是單純的便民服務，更是奠定未來數位社會的重要基石。未來，將開放相關原始碼，並邀請政府機關、企業及軟體開發者自由採用、擴充與創新，以發展更多的數位憑證應用服務，共同建構一個更完善的數位憑證皮夾生態系。

數發部長林宜敬展示「數位憑證皮夾」的「超商領包裹」情境。（數發部提供）

數發部公布「數位憑證皮夾」試營運，率先與業者合作，陸續上線試行，期透過公私協作簡化民眾生活及提升數位服務效率。（數發部提供）