數位憑證皮夾試營運 超商領包裹等部分場域率先上線

（中央社記者趙敏雅台北17日電）數發部今天公布數位憑證皮夾試營運，在超商領包裹、通行應用、求職應用、租車應用、訪客管理、行動申辦等6大情境，率先與業者合作，陸續試行。

數發部今天舉行數位憑證皮夾試營運暨應用體驗記者會，數發部說明，數位憑證皮夾為串連民眾授權的各種服務，平常帶在身上的證件、會員卡可依需求放在皮夾保護，未來不管是超商領包裹或辦理政府業務，只需手機點選即可完成。

數發部長林宜敬指出，數位憑證重要特色為選擇性揭露，如現在去超商取貨需出示身分證，但證件上有父母及配偶名字、婚姻狀況、住址等，事實上這些資料都跟領取包裹無關，未來使用數位憑證皮夾，只要展示電信門號電子卡，就可以快速取貨。

林宜敬強調，所有數位憑證皮夾中的資料都會儲存在手機端，不會存放在集中式的政府資料庫，至於發證資料，也只有發證的單位知道，如電信門號電子卡，民眾原先相關資料存在電信公司，不會因為數位憑證皮夾，讓資料外流至其他處。

數發部說明，民眾下載數位憑證皮夾APP後，依照畫面指示完成註冊與手機驗證，就能開始加入憑證，系統會顯示目前可申請的憑證項目，使用者只需依指示填寫資料完成申請，憑證便會存入手機。

數發部指出，數位憑證皮夾規劃先在超商領包裹、通行應用、求職應用、租車應用、訪客管理、行動申辦等6大情境，陸續試行。其中，超商領包裹部分，中華電信、遠傳電信及台灣大哥大的門號電子卡已上線，全家全台門市今天起上路，統一超商全台門市12月24日起適用。

通行應用方面，水漾月明關係企業通過測試、陽明交通大學預計明年第2季正式上線；求職應用部分，教育部擬明年第1季正式上線，1111人力銀行、104人力銀行分別預計明年第2季、第4季正式上線。

在租車應用上，交通部公路局、新創智能共享汽車平台LOOP、租機車平台ZOCHA擬明年第1季正式上線；行動申辦應用部分，經濟部、個人化資料自主運用（MyData）均預計明年第1季上線；訪客管理方面，數發部及部分企業已上線。

林宜敬表示，將逐步推廣數位憑證皮夾，希望在確保系統穩定與資安前提下，建立民眾信任。他也說，數位憑證依循國際標準，有望接軌國際，力拚未來民眾在海外時也可使用，如辦理租車等。

針對民眾關心手機遺失的資安風險，林宜敬說明，數位憑證皮夾啟用時需經過臉部辨識、指紋或密碼等多因子驗證，安全性已高於紙本證件；即便手機遺失，也可透過掛失機制，避免遭人濫用 。

數發部數位國際司司長莊盈志補充，明年會規劃備份機制，由民眾自行決定資料備份位置，若手機更換，將會有一套流程，協助民眾至發證單位再次註冊，將資料匯進新手機。（編輯：翟思嘉）1141217