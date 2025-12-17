數位憑證皮夾 3大電信上線

數發部數位憑證皮夾試營運暨應用體驗記者會十七日在台北舉行，民眾可以自主放入自然人憑證、健保卡、駕照等數位證件，在超商取貨時也可使用此服務取代查驗身分證。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

數發部十七日舉行數位憑證皮夾試營運暨應用體驗記者會，數發部表示，數位憑證皮夾為串連民眾授權的各種服務，平常帶在身上的證件、會員卡可依需求放在皮夾保護，未來不管是超商領包裹或辦理政府業務，只需手機點選即可完成。

數發部長林宜敬指出，數位憑證重要特色為選擇性揭露，如現在去超商取貨需出示身分證，但證件上有父母及配偶名字、婚姻狀況、住址等，事實上這些資料都跟領取包裹無關，未來使用數位憑證皮夾，只要展示電信門號電子卡，就可以快速取貨。

林宜敬強調，所有數位憑證皮夾中的資料都會儲存在手機端，不會存放在集中式的政府資料庫，至於發證資料，也只有發證的單位知道，如電信門號電子卡，民眾原先相關資料存在電信公司，不會因為數位憑證皮夾，讓資料外流至其他處。

數發部說明，民眾下載數位憑證皮夾ＡＰＰ後，依照畫面指示完成註冊與手機驗證，就能開始加入憑證，系統會顯示目前可申請的憑證項目，使用者只需依指示填寫資料完成申請，憑證便會存入手機。

數位憑證皮夾規劃先在超商領包裹、通行應用、求職應用、租車應用、訪客管理、行動申辦等，陸續試行。其中，超商領包裹部分，中華電信、遠傳電信及台灣大哥大的門號電子卡已上線，全家全台門市即日起上路，統一超商全台門市十二月二十四日起適用。