「數位憑證皮夾」3大電信設定流程一次看 2大超商試營運取貨免攜證

為簡化民眾生活並提升數位服務效率，數發部今（17）日發表「數位憑證皮夾」APP最新應用成果，試營運初期與中華電、遠傳及台哥大3大電信，和全家和統一2大超商合作，用手機APP為核心載具，將身分與文件整合於一處，目前先開放「超商取貨」服務試營運，讓民眾免拿身分證等證件即可取貨。

「選擇性揭露資訊」 數位憑證皮夾試營運啟動

數發部舉辦「數位憑證皮夾體驗」記者會，目標是把民眾日常帶在身上的證件、文件整合，除了可以運用在超商取貨，也可以在校園或飯店的學生證、房卡上施行，或是租車、旅遊出遊的駕照，求職的學位證書、履歷投遞等。

數發部長林宜敬指出，「民眾時常需要出示各式證件以驗證資格，但也伴隨著個資外洩的隱憂。對此，數位憑證皮夾透過『選擇性揭露』技術，讓民眾僅需提供必要資訊，真正落實『該給的才給，不該給的一個都不多』的隱私保障。」

不過APP串連所有服務，也引發個資安全擔憂。林宜敬強調，數位憑證皮夾一定會做臉部掃描，紙本身分證反而不會，所以一定是更安全，也希望隨著推廣漸漸取得民眾信心，讓大家知道這是很安全的方法。

中華電、遠傳、台哥大 3大電信綁定流程出爐

根據數發部說明，民眾下載「數位憑證皮夾」APP後，可依照三大電信的加入憑證流程綁定，憑證便會存入皮夾中，若要在超商取貨時，點選APP中「出示憑證」便會產生條碼供店員掃描，即可領取包裹。

數位憑證皮夾綁定憑證流程。圖／數發部提供

而「超商領貨」服務，三大電信業者以及全家便利商店已率先上線，7-ELEVEN特定門市（道生、松高、宏泰）率先啟動服務，並預計於12月24日擴大至全台門市投入試營運。

數發部強調，「數位憑證皮夾」不是數位身分證，是透過國際標準讓民眾無須攜帶多張卡片、紙本證明的前提下，就能以手機完成身分識別與場域通行，未來會陸續與更多應用服務串接，讓民眾生活更輕鬆便利。

