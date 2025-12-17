數位憑證皮夾12月底上路 兼顧便利與隱私

數發部力推「數位憑證皮夾」，強調以使用者為核心，能自主掌控個人資料、強化隱私保護。數發部指出，數位憑證並非數位身分證，而是依循國際標準打造的身分驗證工具，民眾可透過選擇性揭露與分散式架構提升生活便利與兼顧隱私，未來也有望在海外使用。

數發部17日舉行數位憑證皮夾試營運記者會，數發部長林宜敬指出，數位憑證並非數位身份證，特點是選擇性揭露和分散式架構，讓使用者在驗證身份時能最小化揭露個人隱私資訊，無需揭露家庭地址或婚姻狀況等。他說：『(原音)我們辦事的時候，動不動就要影印我的身份證，過程中其實會洩露我的個資。這個數位憑證除了那個選擇性揭露以外，它是一個分散式的架構，能保護我們的隱私。還有一件很重要的事情，數位憑證不是數位身份證，而且這是一個國際一起開發的標準，我們採用是個國際標準。』

廣告 廣告

林宜敬強調，數位憑證依循國際標準開發，不僅可在台灣使用，也有望接軌國際，力拚民眾在海外時，像是在酒吧進行年齡驗證或辦理租車等情境，都能透過數位憑證快速完成身份驗證，提升使用便利性。

數發部在3月底啟動「數位憑證皮夾」沙盒測試，將在12月底正式上路。數發部指出，「數位憑證皮夾」是以安全、便利、保護隱私為核心目標，讓民眾可以自主管理個人文件，應用場域則涵蓋通行管理、求職應徵、超商取貨與訪客管理等。