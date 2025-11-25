數位投資迎新時代：投資先生APP獲《金彝獎-傑出金融創新獎》領先數位交易！
▲投資先生APP示意圖。（圖／ 元大證券提供）
投資台股已成為全民運動，而一款好用的交易APP，是決定投資體驗順暢與否的關鍵 。元大證券「投資先生APP」以體驗導向的設計思維，將開戶、看盤、交易、資產管理一次整合，於第18屆金彝獎脫穎而出，獲得傑出金融創新獎肯定，實現從新手到專業投資人皆能輕鬆上手的智慧投資新體驗。
投資先生APP五大創新特色
1.投資先生2.0 效率升級
台美市場首頁一鍵切換、模組化功能設計，打造個人專屬投資儀表板，投資判斷更即時。
2.一戶五開 輕鬆啟動全球佈局
完成開戶只要5分鐘，將證券、海外股票、財富管理及銀行台/外幣數位證券存款帳戶之開戶整合至單一流程。
3.金融資料共享 一手掌握全戶資產
整合元大金控旗下資源，一鍵查詢證券、銀行、人壽、投信、期貨資產總額及交易明細。
4.智能條件單 自動監控市場行情
六大策略型條件單：長效單、停損停利單、移動鎖利單、二擇一單、母子單、多條件單，自動監控市場行情、適合無法長時間盯盤的投資人。
5.智能貼標 個人化體驗
透過用戶行為分析投資興趣，適時推播研究報告、商品資訊或市場提醒。
投資先生APP為國內百萬人信賴的行動交易平台，下載數超過560萬次，首頁擁有16項資訊模組可以自由拖曳，包括熱門個股、ETF排行、研究報告、行事曆等。元大證券將持續以創新、好用與客戶體驗為核心，結合金融科技與市場交易，打造更便利、更貼心的智慧投資生態。詳情請見元大證券官網: https://yuantasec.pse.is/8cp4j8
