數位支付戰開打！ iPASS MONEY祭出最高1500元回饋搶客

一卡通今（11）日宣布，旗下iPASS MONEY APP下載數正式突破330萬大關，在12月11日至31日推出回饋活動，用戶只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，即可立享最高1000元優惠券，同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享500元回饋，總計可獲得1500元豪禮。

一卡通今日宣布，旗下iPASS MONEY APP下載數正式突破330萬大關，為慶祝此里程碑並持續擴大用戶基盤，特別推出限時回饋活動。（圖/一卡通公司提供）

一卡通表示，iPASS MONEY APP的自動儲值功能旨在解決消費時餘額不足的問題，用戶可設定交易差額自動補足，確保支付過程順暢。此外，該APP已串聯全國超過50萬個TWQR支付通路，並支援四大超商的使用場景。

此外，還提供多達8200項生活繳費功能，包括水費、電費、瓦斯費及停車費等。用戶只需掃描帳單上的TWQR碼或條碼，即可完成繳費，並可選擇自動扣款功能，連結指定銀行帳戶還能同步賺取回饋。

LINE Pay已經和iPASS MONEY正式分手，近日推出LINE Pay Money。（圖/翻攝LINE Pay官網）

目前iPASS MONEY已開通多家知名大型通路，包括美廉社、星巴克、yoxi、55688台灣大車隊、燦坤3C家電、環球購物中心、台灣中油直營站、金色三麥、大苑子、麥當勞EC歡樂送、新東陽、小林眼鏡、50嵐北區等知名品牌。

一卡通也強調，原本民眾在LINE中最常使用的好友轉帳、生活繳費功能，均為一卡通iPASS MONEY所提供的服務。用戶下載iPASS MONEY APP後，即可延續原有儲值金額繼續使用。用戶只要使用手機號碼即可一鍵登入APP，所有原帳戶餘額、設定資料與交易紀錄皆完整保留，好友轉帳、消費支付及乘車碼等功能都能無縫接軌。

