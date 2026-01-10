數位教學助力原鄉學童成長 跨域探險學習新貌

記者李靜音/高雄報導

原住民族委員會今( 10) 日於義大天悅飯店舉辦「雲端伴讀，學習零距離—114 年度部落學童遠距伴讀頒獎典禮暨成果發表會」，邀集來自全臺 14 個服務據點的部落學童、駐點輔導老師及 6 所夥伴大學的大學友齊聚一堂，共約 200 人熱情參與。活動透過成果展示與交流分享，呈現遠距伴讀計畫一年來在數位教學推動、學習陪伴及原鄉教育深耕上的具體成果，也讓大小學友在實體相聚中加深情誼，為年度學習歷程畫下溫暖句點。

原民會指出，本年度成果發表會以「跨域探險」為主題，特別規劃一系列結合學習、文化與科技的闖關體驗活動，設置「河川站」、「森林站」、「體育站」、「族語站」、「手工藝站」及「AI 站」等多元關卡，讓大小學友在互動中認識生態環境、強化體能與團隊合作、深化族語與文化認同，並透過 AI 融入教學體驗，感受科技如何成為學習的助力。今年度亦首度安排大小學友前往義大樂園進行戶外探索，留下難忘的回憶。

原民會表示，部落學童遠距伴讀計畫自 105 年推動以來，已穩定邁入第十年，透過一對一及一對多的遠距視訊教學模式，持續優化數位教學工具與伴讀機制。114 年度共有 6 所大專校院參與，培訓約 434 名大學友，陪伴近 300 位部落學童進行國語、英文、數學、自然及社會等科目學習，各科學習成效有 7成的學生有顯著的進步，其中自然科更達 9 成的學生有顯著的進步，顯示遠距伴讀在學科理解與學習動機培養上的顯著成效。

原民會強調，未來將持續以數位科技為核心，結合文化教育與跨域學習設計，深化遠距伴讀計畫的教學內涵與陪伴品質，並引入更多元創新的學習方式，協助部落學童探索興趣、培養自信與學習動機。同時，也將持續培育具服務熱忱與專業能力的大學友，攜手部落社區與各服務據點，共同打造穩定而友善的學習支持系統，逐步縮短城鄉教育資源落差，開創更多可能的未來。

