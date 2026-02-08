新北、桃園8.3℃！12縣市低溫特報 吳德榮：今晚明晨低溫探6度以下

好冷！台灣本島今天平地最低溫為新北石門、桃園楊梅攝氏8.3度，中央氣象署發布12縣市低溫特報，今（8日）至明（9日）晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象專家吳德榮表示，今晚明晨台北仍有機會低於10度、本島平地最冷探6度以下。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署清晨低溫特報指出，今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

低溫區域︰

【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（8、9日）兩天寒流影響、各地寒冷，今晚至明日清晨、台北測站有機會出現10度低溫，為入冬暨今年以來的第二波「寒流」，而本島縣市平地最低氣溫則可降至6度以下。

吳德榮說，今天上午起水氣漸減，今天北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；明天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨；太平山及中部高山仍有機會飄雪；大屯山頂、七星山頂逐漸降至零度，留意霧淞、冰霰。

他表示，周二（10日）清晨因輻射冷卻加成仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫；周二白天起至周三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升；周三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。

吳德榮提到，周三下午起另一波冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷；周四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升；周五（13日）至17日（大年初一）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。