數位旅遊平台公布 亞洲暑假超值航線前5名

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲數位旅遊平台Agoda公布亞洲夏季超值航線。（圖／Agoda提供）

[NOWNEWS今日新聞] 暑假即將到來，不少人選擇規劃出遊，機票價錢則是不少旅客的首要考量因素。數位旅遊平台公布「亞洲夏季超值航線」，其中「東京－台北」以最低6美元（約新台幣195元）成為第一，其中從訂票數據觀察，亞洲旅客今夏依舊偏好短程、高CP值的區域旅遊。

Agoda台灣總經理柴季珊表示，從數據可以看到，今年夏天亞洲區內短程航線仍有不少超值票價選擇，無論是海外城市小旅行，或是國內海島度假，都讓旅客能更有彈性地安排暑假行程。Agoda根據3至5月期間，在6至8月出發航班的訂票資料整理出今夏亞洲最超值國際航線Top 5分別為：

東京－台北：6美元（約新台幣195元） 北干巴魯－吉隆坡：16美元（約新台幣520元） 吉隆坡－新加坡：17美元（約新台幣553元） 普吉島－新加坡：23美元（約新台幣748元） 台北－大阪：33美元（約新台幣1,073元）

另外，不少旅客偏好「飛行時間短、說走就走」的城市小旅行與週末快閃，針對國內航線統計前5名分別為：

釜山－濟州島：8美元（約新台幣260元） 吉隆坡－檳城：10美元（約新台幣325元） 普吉島－合艾：10美元（約新台幣325元） 班加羅爾－果阿：22美元（約新台幣715元） 胡志明市－綏和：24美元（約新台幣780元）

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

日本黃金週旅遊旺季將至 Agoda：台灣衝進前3名、墾丁暴增112%

虎航促銷今10:00開搶！單程1199元起 飛日、韓、越18條航線一覽

七月加開札幌航線 台中機場國際線達30條