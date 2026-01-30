數位暴力零容忍！政院通過刑法修正案：網路公然侮辱最重罰20萬、關2年

政治中心／程正邦報導

政院通過刑法修正案：網路公然侮辱最重罰20萬、關2年。（示意圖／翻攝自Pixabay）

隨著社群媒體與人工智慧（AI）技術的快速演進，數位時代的惡意攻訐已對個人名譽造成前所未有的毀滅性傷害。行政院會日前正式通過《刑法》修正草案，針對透過「網路」或「深偽（Deepfake）」技術進行的公然侮辱及誹謗行為，祭出更嚴厲的刑責與罰金，最高可處 2 年有期徒刑、併科 20 萬元罰金，宣告國家遏止網路霸凌的決心。

現行法律難跟上科技！「加重處罰」成為修法重點

目前現行的《刑法》中，一般公然侮辱罪僅處以拘役或 9,000 元以下罰金，即便涉及打巴掌、潑穢物等「強暴公然侮辱」，刑度也僅落在 1 年以下徒刑。行政院強調，傳統法律已難以應對現代網路傳播的「擴散性」與「永久性」傷害。

一旦負面訊息或偽造影像透過網路散布，即便事後刪除，對受害者的心理折磨與名譽損失往往難以平復。因此，本次修法特別針對網路與深偽犯罪建立更沉重的課刑標準，避免加害者以極低代價遂行數位暴力。

修法重點摘要：罰金倍增、刑期加重

本次修正草案中，對於各類名譽權損害的罰則均有顯著提升，主要調整如下：

* 網路與深偽公然侮辱： 從原先的拘役、罰金，提高為最高處 2 年以下有期徒刑，並得併科 20 萬元以下罰金。

* 網路誹謗與妨害信用： 考量其對受害者生計與名譽的長期打擊，最重可處 3 年以下有期徒刑，併科 30 萬元罰金。

* 一般誹謗與公然侮辱： 一般誹謗罪罰金由 1.5 萬元提高至 10 萬元；公然侮辱罰金上限則分別提升至 6 萬元（一般型）與 10 萬元（強暴型）。

* 侮辱公務員罪： 配合憲法法庭判決修正，限定需「足以影響公務執行」方具備刑責，處 1 年以下徒刑或 10 萬元罰金。

強化數位自律與法治意識

法界人士分析，此次修法將原本輕微的「微罪」性質，拉升至具備嚇阻力的刑度，是為了提醒民眾：虛擬世界的言論同樣必須負起沉重的法律責任。特別是 Deepfake（深偽）影像具有高度誤導性，修正案將其與網路傳播併列加重對象，展現政府防堵新科技淪為霸凌工具的立場。

這項草案後續將送交立法院審議。未來民眾在網路上發表評論時，若涉及人身攻擊或散布不實訊息，將面臨遠高於以往的司法成本。

