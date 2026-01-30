數位替身恐變劫財工具？《數位永生》揭AI復活隱憂 律師驚曝資產風險
公視主題之夜SHOW本周五（1/30）晚間10點將播出紀錄片《數位永生：復活的愛》（Eternal You），聚焦全球AI新創公司如何利用演算法與VR技術，為逝者打造「數位替身」，讓家屬能與死去的親人跨越陰陽界線對話。主題論壇《你願意在死後被「數位復活」嗎？》由知名精神科醫師鄧惠文主持，與律師蔡孟翰及21位公民來賓展開一場震撼靈魂的辯論。
紀錄片中展示了韓國母親透過科技與過世小女兒重逢的溫馨畫面，卻也引爆「將哀悼商品化」的爭議。鄧惠文醫師在錄影現場直言，想到自己若被數位復活，AI代為回答問題，責任歸屬令人毛骨悚然：「我想想其實滿毛骨悚然的！假設用數位方式把我錄過的節目、講過的話全部變成一個數位的我，你們去問它，它回答了問題，我要不要負責呢？」
鄧惠文驚呼：毛骨悚然！AI復活恐讓人無法翻頁
在節目進行的情境測驗中，竟有超過半數的公民來賓明確表達「不想數位復活親人」。護理師Elisa深刻指出，數位復活可能成為情感的枷鎖，讓生者因持續的思念而無法在日常生活中「翻頁」重生。她認為：「復活的前提是死亡的發生，但我們好像就會跳過死亡這件事，這是生命應該要逾越的課題，數位復活會讓我們逃避這些過程。」
特教教師Jimmy則對技術被濫用表達擔憂，認為治癒悲傷應透過心理諮商與引導，而非依賴數位慰藉。此外，個資安全也成為焦點，學生來賓兔兔質疑，若AI能完全模擬個人邏輯，甚至可能破解銀行密碼或被他人誤用來傳遞非本人意志的想法，造成不可挽回的後果。
數位資產變遺產？蔡孟翰律師點出法律斷層
針對死後的數位足跡，律師蔡孟翰指出，「數位遺產」已成為國際法律的新難題。雖然美國已有《數位資產代理人法》，允許民眾生前指定代理人處理帳號，但若未事先指定，最終處置權將落在社群平台手中。他特別提醒大眾，應正視與平台間的契約關係，以免身後個資遭到非預期的利用。
鄧惠文最後感性呼籲，大眾應反思科技發展究竟是為了增加體驗，還是為了逃避現實，「人過世後可以用數位方式繼續存在，那到底算是存在嗎？」《公視主題之夜SHOW–數位永生：復活的愛》將於1月30日晚間10點在公視頻道首播，完整內容同步上架「公視+」與各大Podcast平台，帶領觀眾重新定義生命與關係。
更多鏡報報導
國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元
星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
男假冒SWAG員工「開價2.5萬」拍片！完事沒付錢就落跑 2女驚覺受騙
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 232則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 發表留言
結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。貴為名媛的她為了兒子的一句話，也得乖乖認命下廚。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 3則留言
突退出演藝圈！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝光
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 1則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 78則留言
Netflix一次公開5部2026新劇！ 霍建華搭楊謹華、柯震東《乩身》終於要上了
Netflix（網飛）29日舉辦2026年華語片單記者會，一連公開了5部即將在今年上線的戲劇，其中包含了《百萬人推裡》、《乩身》、《急診室的奇蹟》、《沉默的審判》和《黑白清道夫》，每一檔都集結相當厲害的卡司。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別演唱會「龍千玉是唯一出席親人」 感嘆：生命真的像一場夢
曹西平日前病逝，前嫂嫂龍千玉被他視為「唯一親人」，在追思告別演唱會上泣不成聲。28日深夜她哀痛發聲「生命真的像一場夢！」坦言參加完後有種說不出的低落。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 13則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 17則留言
周渝民老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 20 小時前 ・ 2則留言
負債千萬遭黑衣人圍堵！鳥來嬤現身曝收入現況
娛樂中心／李汶臻報導77歲資深女星吳敏出道超過50年，因在長青劇《鳥來伯與十三姨》中飾演「鳥來嬤」一角而廣為人知，也因此獲封「國民阿嬤」稱號。豈料，她卻在事業正值高峰之際選擇轉換跑道、投身政壇，但最終落選；之後更被爆出因投資失利負債千萬，還曾罹患子宮頸癌，甚至一度傳出烏龍死訊，人生起伏不小。她28日現身演藝工會尾牙，罕見鬆口談及近來的收入狀況與身體近況。民視 ・ 1 天前 ・ 7則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 1 天前 ・ 36則留言
韓女團解散6年「成員轉行當空姐」 親曝「拒絕移民原因」
南韓女團 gugudan 出身的 HANA 在團體解散後積極展開個人活動，近日她透過社群平台與粉絲互動，驚喜公開了自己的最新近況，透露已正式轉行成為空服員，開啟職涯的「第二人生」。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 4則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 20則留言
蕭敬騰尾牙豪灑百萬「感謝都在紅色小袋袋」 不只王子、小禎與廚師男友都來了
蕭敬騰與經紀人老婆Summer（林有慧）領軍的喜鵲娛樂於26日盛大舉辦尾牙，現場星光熠熠，不僅林熙蕾、小宇、金泰佑等藝人齊聚，就連小禎也帶著廚師男友Alan大方同歡。蕭敬騰夫妻現場豪氣加碼，與藝人嘉賓聯手發出高達7位數的百萬紅包雨。老蕭在台上展現幽默，表示：「我想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了，大家辛苦了。」簡單一句話讓全場掌聲雷動。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 3則留言