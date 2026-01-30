數位替身恐變劫財工具？《數位永生》揭AI復活隱憂 律師驚曝資產風險

《公視主題之夜SHOW》播出《數位永生：復活的愛》(Eternal You)，鄧惠文談「數位復活」驚呼毛骨悚然：「我要對AI分身負責嗎？」 公視提供

公視主題之夜SHOW本周五（1/30）晚間10點將播出紀錄片《數位永生：復活的愛》（Eternal You），聚焦全球AI新創公司如何利用演算法與VR技術，為逝者打造「數位替身」，讓家屬能與死去的親人跨越陰陽界線對話。主題論壇《你願意在死後被「數位復活」嗎？》由知名精神科醫師鄧惠文主持，與律師蔡孟翰及21位公民來賓展開一場震撼靈魂的辯論。

紀錄片中展示了韓國母親透過科技與過世小女兒重逢的溫馨畫面，卻也引爆「將哀悼商品化」的爭議。鄧惠文醫師在錄影現場直言，想到自己若被數位復活，AI代為回答問題，責任歸屬令人毛骨悚然：「我想想其實滿毛骨悚然的！假設用數位方式把我錄過的節目、講過的話全部變成一個數位的我，你們去問它，它回答了問題，我要不要負責呢？」

鄧惠文驚呼：毛骨悚然！AI復活恐讓人無法翻頁

在節目進行的情境測驗中，竟有超過半數的公民來賓明確表達「不想數位復活親人」。護理師Elisa深刻指出，數位復活可能成為情感的枷鎖，讓生者因持續的思念而無法在日常生活中「翻頁」重生。她認為：「復活的前提是死亡的發生，但我們好像就會跳過死亡這件事，這是生命應該要逾越的課題，數位復活會讓我們逃避這些過程。」

特教教師Jimmy則對技術被濫用表達擔憂，認為治癒悲傷應透過心理諮商與引導，而非依賴數位慰藉。此外，個資安全也成為焦點，學生來賓兔兔質疑，若AI能完全模擬個人邏輯，甚至可能破解銀行密碼或被他人誤用來傳遞非本人意志的想法，造成不可挽回的後果。

《公視主題之夜SHOW》播出紀錄片《數位永生：復活的愛》(Eternal You)，主題論壇探討「數位復活」相關難題。公視提供

數位資產變遺產？蔡孟翰律師點出法律斷層

針對死後的數位足跡，律師蔡孟翰指出，「數位遺產」已成為國際法律的新難題。雖然美國已有《數位資產代理人法》，允許民眾生前指定代理人處理帳號，但若未事先指定，最終處置權將落在社群平台手中。他特別提醒大眾，應正視與平台間的契約關係，以免身後個資遭到非預期的利用。

鄧惠文最後感性呼籲，大眾應反思科技發展究竟是為了增加體驗，還是為了逃避現實，「人過世後可以用數位方式繼續存在，那到底算是存在嗎？」《公視主題之夜SHOW–數位永生：復活的愛》將於1月30日晚間10點在公視頻道首播，完整內容同步上架「公視+」與各大Podcast平台，帶領觀眾重新定義生命與關係。



