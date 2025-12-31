數位浪潮影響！丹麥國營郵政終止寄信服務 成全球第一國停送實體信

丹麥國營郵政公司PostNord近日宣布，正式終止全國信件遞送服務。圖／翻攝自pexels

丹麥國營郵政公司PostNord近日宣布，將投遞其400多年歷史中的最後一封信件，隨後正式終止全國信件遞送服務。丹麥也因此成為全球第一個認定紙本信件不再具備必要性或經濟可行性的國家。

根據《CNN》報導，PostNord表示，過去25年間，丹麥的信件寄送量暴跌超過90%。2000年，全年信件投遞量接近15億封，2024年僅剩約1.1億封。相較之下，美國郵政自2006年以來郵件量也減少約五成，顯示此一趨勢並非丹麥獨有。

隨著通訊方式全面轉向電子郵件、即時通訊軟體與視訊通話，傳統書信逐漸退出日常生活。PostNord發言人指出，丹麥是全球數位化程度最高的國家之一，政府與公共部門已幾乎全面線上化，使實體信件需求大幅降低，而電商包裹配送則持續成長。

信件量驟減也推高寄信成本，目前在丹麥寄送一封普通信件需約29.11丹麥克朗（約143新台幣）。在營運壓力下，PostNord將重心轉向獲利較高的包裹業務，此次轉型也導致約1500名員工被裁撤，占公司人力近三分之一。隨著服務終止，丹麥全國約1500個標誌性紅色郵筒自今年6月起陸續移除，並拍賣或捐贈給博物館。郵筒拍賣引發民眾搶購熱潮，部分郵筒在數小時內售罄，所得款項全數捐作慈善。

未來丹麥民眾若仍需寄送信件，須透過私人快遞公司DAO，在商店內的自助投遞點交寄，或付費申請上門收件服務。由於法律規定公民必須保有寄信管道，若私人業者停止服務，政府仍須介入指定替代方案。

儘管多數丹麥民眾對此決定表示理解，部分團體仍對弱勢族群的影響表達憂慮。丹麥老年人協會指出，年長者、偏遠地區居民，或缺乏數位技能與設備者，仍高度依賴紙本信件接收醫療通知、疫苗接種資訊及居家照護決定，而私人業者多要求數位支付，恐形成新的障礙。



