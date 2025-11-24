數位浪潮衝擊傳統媒體 瑞廣宣布未來三年裁員900人

瑞士廣播電視集團(SRG)今天(24日)宣布，受到「媒體環境劇烈變革」的影響，該公司為了降低成本，將在未來3年裁員900人。

瑞廣以4種官方語言德語、法語、義大利語和羅曼什語(Romansh)進行公共廣播服務。該集團表示，需要在2029年前節省2.7億瑞士法郎(約3.34億美元)的開支，相當於2024 年預算的17%，因此決定從目前約7100名全職員工中裁減900人。

瑞廣指出，其營運面臨「重大挑戰」，包括政府決定削減公共媒體執照費，這是公民收看公共電視、聽廣播的費用，也是該集團的主要收入來源。商業收入的減少也是一大原因。

瑞廣在聲明中表示，「大眾愈來愈轉向數位媒體」，導致「無論在瑞士國內還是國外，媒體業都面臨巨大變化」。面對這一變動，瑞廣「必須自我改造」。

去年6月，瑞士政府決定調降公共媒體執照費，從目前的每戶每年收費335瑞郎，降至2029年的300瑞郎。民眾也將在明年3月舉行公投，決定是否要進一步降低這筆費用。

相較之下，瑞士在2018年也曾針對撤銷公共媒體執照費舉辦公投，當時有近72%的民眾投下反對票。