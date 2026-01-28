數位產業署攜手數位遊戲產業自律推動委員會 力推新世代玩家共築友善遊戲環境

數位產業署黃雅萍副署長(中)、數位產業自律推動委員會王學武主委(左三)與2025年度友善遊戲單機遊戲類獲獎公司合影。照片來源：數位遊戲產業自律推動委員會。

產業中心/綜合報導

由數位發展部數位產業署指導、數位遊戲產業自律推動委員會（下稱自律委員會）主辦的「2025年度友善遊戲頒獎典禮」，於1月27日盛大舉行。活動由遊戲產業相關的產、官、學各界代表共同參與，透過制度化評選與公開表揚，鼓勵遊戲業者將玩家保護、兒少安全與消費者權益納入營運與設計思維，協助產業建立更具信賴與永續發展的遊戲環境，樹立業界典範。

數位產業署黃雅萍副署長(中)與2025年度友善遊戲單機遊戲類獲獎公司合影。照片來源：數位遊戲產業自律推動委員會。

友善遊戲評選活動自110年辦理至今已邁入第5屆，在遊戲業獲得熱烈響應，在自律委員會邀集行政院消保處、地方消保官、兒少團體、消保團體的嚴謹評選下，依據「基礎法遵」、「友善互動」、「友善保護」、「友善服務」等指標進行評選，本屆最終共有 19 款遊戲脫穎而出，包括多款大廠及熱門IP遊戲，顯示熱門遊戲已相當重視落實友善遊戲的精神。

數位產業署黃雅萍副署長致詞。照片來源：數位遊戲產業自律推動委員會。

數位產業署黃雅萍副署長於致詞中表示，數位產業署致力保障消費者與兒少的權益，以及支持產業永續發展。友善遊戲評選不僅是對優良作品的肯定，更希望透過評選制度引導，協助業者建立可持續的自律機制。數產署將持續透過市售熱門遊戲分級適切性及定型化契約抽查等措施，確保業者落實法遵，鼓勵業者導入玩家保護思維，讓玩家保護成為產業競爭力的一環，進而提高遊戲市場的信賴度及打造健全的遊戲環境。

與會貴賓與獲獎業者大合照。照片來源：數位遊戲產業自律推動委員會。

另頒獎典禮中也將透過跨界對話，共同探討如何強化產業自律與玩家保護，由數位產業署黃雅萍副署長、自律委員會王學武主委、威律法律事務所呂嘉容律師、消費者文教基金會徐則鈺執行董事，以「遊戲產業法律與責任觀點」為主題進行與談，共同探討在推動遊戲產業發展的同時，如何透過遊戲分級管理等措施，在輔導業者法遵的基礎上，進一步強化產業自律與玩家保護，並持續深化公私協力與跨界對話。

主題論壇-「遊戲產業法律與責任觀點」，現場進行跨界與談。照片來源：數位遊戲產業自律推動委員會。

最後，本次獲獎的友善遊戲將會在即將到來的「2026 台北國際電玩展」（1/29-2/1）進行展示，透過推廣友善遊戲理念，期盼引導玩家關注兼顧娛樂性與社會責任的優質作品，共同營造健康友善的遊戲產業環境。