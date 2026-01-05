「數位神助攻，傳千年香火」北港朝天宮百年文獻國家典藏開放全球搜尋
生活中心／綜合報導
財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀攜手國家圖書館館長王涵青，在位於台北市中正區中山南路上的國家圖書館館內，舉行「數位神助攻，傳千年香火：國家圖書館與北港朝天宮數位化合作成果發表會」。與會貴賓，北港朝天宮方面有財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀、吳東合常務董事、蔡連財常務董事、呂依靜監事、何宗霖總幹事、守護文物30年的祭祀組組長紀仁智。國家圖書館方面有國家圖書館王涵青館長、知識服務組組陳麗君主任、吳柏岳承辦。
其他觀禮貴賓有台灣媽祖文化研究協會理事長蔡相煇教授、研究客家族群往北港進香的陽明交大客家文化學院博士候選人謝名恒、研究北港朝天宮大正年間建築重修的成功大學文學院建築所博士候選人林延隆、國立雲林科技大學文物修護研究與推廣中心助理侯宗延修復師（北港朝天宮文物修復中心修復師）、北港進香專書共同作者黃偉強先生。
這次記者會的焦點主要有三項，第一為北港朝天宮與國家圖書館攜手創下全臺首例，雙方合作完成六萬影幅的文獻數位化成果。第二，已正式公開上在全世界都可以瀏覽到這些珍貴的百年文獻。第三，這六萬影幅的文獻註記與關鍵字標註，是由15位北港在地文史志工義務協助，花費整整十一個月的時間作業，才得以完成。
志工黃國洲表示：「記者會只有五分鐘的時間，實在無法清楚講述他閱讀這批文獻500小時所發現的所有精彩內容。」黃國洲更在其中特別分享了許多民國40年代老北港街上的商號，如販售糕餅的藏珍號、如在地餐廳月津亭等，都是在地爾熟能詳的店名，雖然現在已經無法再看到，但透過這批文獻我們得以重回當年的時光。
黃國洲更因為長期關注臺灣體育史的發展，特別提到陳英郎（1926-2011），陳英郎不僅是參加1948年倫敦奧運會男子400公尺比賽，是戰後第一位參加奧林匹克運動會的台灣人，同時他也是北港人，黃國洲在此次數位化的影像中，看到了過往所不知，北港朝天宮曾舉辦陳英郎參加奧運前的餐會，以及賽後回來的洗塵宴。黃國洲認為這是研究臺灣體育史的重要文獻。
此次記者會除了財團法人北港朝天宮董監事參與外，同時亦邀請研究北港媽祖40餘年的台灣媽祖文化研究協會理事長蔡相煇教授致詞，蔡相煇教授表示北港朝天宮信仰上、建築上、祭典完整性上，都是臺灣珍貴的文化資產，特別是北港朝天宮典藏了18000件的文物。透過這次國家圖書館的合作，數位化了相當數量的文獻，更能讓來自世界各地的朋友可以在線上即可認識北港朝天宮與臺灣的媽祖信仰文化。
國家圖書館還在一樓設有微型策展，包含與北港媽祖相關的出版品，以及此次數位化內容的簡介。持續展出三個月的時間，讓更多有興趣的朋友可以認識北港朝天宮的信仰文化與數位化文獻的成果。
此次的合作發表記者會，不僅是臺灣文化資產精神推動深入地方的里程碑，這批文獻更是臺灣史、建築史、宗教研究、佛教史，研究臺灣社會文化的重量級瑰寶，讓過往的口述歷史這次得以有更完整的文字紀錄互相佐證。
此次合作，由北港朝天宮提供豐富的文獻蒐藏、國家圖書館提供專業數位化技術與提供線上查詢的資料庫平台，達成臺灣學術界、圖書館界與臺灣宮廟首次跨界合作壯舉。
這是北港朝天宮和國家圖書館，宗教界與學術界「合作」的第一發起馬炮。由全台灣文物數量最多的宮廟文物館、號稱小故宮的北港朝天宮領頭，攜手國家圖書館，讓從未曝光的文獻可以在全世界各地線上閱讀。
北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示：「讓台灣最在地的信仰文化，走向全世界。」
自2024年3月8日北港朝天宮與國家圖書館簽署合作備忘錄以來，經過5個月的時間掃描文獻，在2025年2月22日由北港在地文史志工協助檔案註記，經過快兩年的時間整理與準備，最後終於在2026年1月3日正式上線，讓世界各地有興趣的朋友都可以在國家圖書館的「臺灣記憶Taiwan Memory」平台上線上瀏覽！
這次數位化的成果，有超過5000個檔案、6萬影幅的珍貴文獻，無論是百年前香油錢收據、開會紀錄，還是建築重修的資料，甚至是上百張珍貴日治時期的明信片與照片，都是台灣宗教界不可多得的瑰寶。可以完整看到這110年以來北港朝天宮的歷史發展，在110年前的台灣，就可以看見「全臺福神」的信仰力量。
北港朝天宮期許透過這次的數位化工作，由北港朝天宮扛起文化傳承的大旗，護持媽祖婆的慈悲心，從文化出發，讓更多人從不同角度認識北港朝天宮、認識北港媽祖，並持續推廣文化保存精神，促進全台灣各地宮廟積極保存自己的珍貴紀錄與文物。
此次除數位化成果發表記者會外，另有「微型策展」於國家圖書館現場，歡迎社會大眾前來觀展，共襄盛舉。
網站連結：國家圖書館的「臺灣記憶Taiwan Memory」平台上線上瀏覽！ 即日起開放
