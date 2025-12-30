數位科技助攻長照管理 嘉義市分享AI Agent實證經驗

嘉義市30日舉辦全台首場「AI-Powered 長照3.0實證交流會」分享經驗與模式，盼優化長照服務品質。（圖：龐清廉攝）

因應台灣邁入超高齡社會，長期照顧服務需求持續成長，第一線照管人員長期承擔大量行政作業，已成為影響服務效率的重要關鍵。嘉義市政府率先推動「AI-Powered 長照3.0 智慧領先計畫」，導入代理型AI，建立「人機協作」的長照管理新模式，不僅優化行政作業效率，更讓專業人力回到常照本質。（龐清廉報導）

長照服務高度仰賴專業判斷與人際互動，為提升行政效率，嘉義市衛生局導入的「AI-Powered 長照3.0」已於嘉義市10處長照服務場域完成實證。

衛生局長長廖育瑋指出，AI並非取代人力，而是分擔高重複、耗時的行政工作。透過代理型AI協助訪視紀錄整理、照顧計畫撰寫及合規檢核，讓照管專員能以更有效率的方式完成文書作業，減少不必要的時間消耗。

根據資策會實際觀察，導入AI後，每位個案原本平均需花費約一個半小時的訪視資料整理和照護計畫擬定等相關行政作業，可縮短至15分鐘就能完成，不僅作業流程更為順暢，錯誤風險也隨之降低。同時，還能提供管理人員必要數據，進行考核管控，改善SOP流程，優化長照服務品質。

實務上，照管專員普遍反映，導入代理型AI的人機協作模式，讓常照服務工作節奏更明快，也有更多時間專注在與個案及家屬的溝通與評估，真的是「用了就回不去」，數位科技已經成為第一線照管專員的堅強後盾。

為促進經驗交流，嘉義市今（30）日舉辦全台首場「AI-Powered 長照3.0實證交流會」，邀集全國各縣市長照管理單位、學界與中央部會共同參與，分享實務經驗與推動模式。嘉義市政府強調，未來將持續秉持「以人為本、以科技為輔」的理念，打造更智慧、更友善且永續的長照服務體系。