數位科技成翻身關鍵 中山大學揭密：ICT助弱勢跨越制度門檻

科技發展究竟貧富差距幫凶還是解方，國立中山大學政治經濟學系教授兼國際長李明軒，透過分析全球217個國家、跨越23年的長期資料發現，資訊與通訊科技（ICT）的發展確實有助於降低所得不均，這項研究成果已獲得世界頂尖期刊《電信政策》（Telecommunications Policy）刊登，為數位科技的社會貢獻提供關鍵實證。

李明軒指出，ICT在創業環境與制度條件較弱的國家，縮小貧富差距的效果最為顯著，當一個國家的政府效能不足、行政程序冗長或資本市場不健全時，數位科技能發揮「補償性功能」；例如，像蝦皮、淘寶或非洲的Jumia等電子商務平台，讓弱勢群體無需負擔高昂店面租金或應付複雜法規，就能直接觸及市場與顧客，繞過傳統制度的重重障礙。

研究分析顯示，無論在高收入或中低收入國家，網路使用率與手機普及度越高，所得不均的程度就越低，也顯示非正式創業者、自由工作者及微型企業來說，社群媒體大幅降低了行銷成本，而遠端接案平台則創造了多元靈活的收入來源，為被傳統勞動市場排除的族群開啟新機會。

此外，ICT的補償效果也延伸至教育領域，開放式線上學習平台與教學頻道，讓弱勢族群能跨越地理與財務限制，累積人力資本並促進社會向上流動，李明軒建議，認為政府應持續強化偏鄉、山區及離島的數位連結，未來應進一步協助偏鄉居民運用行動通訊、線上支付與數位平台發展在地經濟，如推廣農產品線上行銷，藉此擴大數位科技縮小所得差距的效果。

