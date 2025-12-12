數位科技漫遊微笑山線 大棟山縱走沉浸式體驗上線

使用者可以自由切換視角並搭配文字或語音介紹，了解山徑之美。（新北市觀旅局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市觀光旅遊局繼推出淡蘭古道數位建模系統後，近期再度推出「微笑山線-大棟山縱走」數位建模系統，於今（12）日正式上線。透過超高解析全景影像及數位孿生技術，帶領民眾探索這條串聯樹林與鶯歌的綠色廊道，並結合「微笑山線縱走尋寶集章任務」，邀請民眾既能線上體驗，也能實際走訪山林，開啟虛實整合的親山新旅程。

搭配路線地圖，所在位置一目了然不迷路。（新北市觀旅局提供）

大棟山系步道被譽為雙城之間的綠色祕境，穿梭樹林與鶯歌之間，山徑與產業道路交織出一條多變的綠色步道，抬頭是城市的輪廓線，低頭是森林的呼吸聲。既能飽覽都會風景，也能沉浸自然靜謐。路線綿長但不陡峭，正適合想踏實走一趟的健行者。此次數位建模系統以8.9公里的大棟山縱走路線為核心，從樹林武器公園出發，途經雷達站、大同山觀景台、青龍嶺等特色景點，終點抵達鶯歌百年大榕樹，完整記錄這條兼具自然生態與都會景觀的親民步道。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，微笑山線以「親山、親近、親密」為核心精神，鼓勵市民輕鬆搭乘大眾運輸親近自然。大棟山縱走作為微笑山線五大山系之一，不僅是「微笑山線縱走尋寶集章任務」12段路線中的第2段「百年大榕樹段」，更是體驗都會山林魅力的絕佳選擇。本次數位建模系統提供中、英、日、韓四種語言服務，整合AI及真人語音導覽、環境音效及實境影片，讓國內外遊客突破時空限制，也能深入感受大棟山系的自然之美與文化底蘊。

楊宗珉提到，系統特別採用超高解析全景並結合數位孿生技術，使用者能自由切換視角，細緻觀察武器公園的歷史遺跡、雷達站的開闊視野，以及百年大榕樹的蒼勁姿態。配合在地生態解說及步道文化介紹，搭配環境音效與AI語音導覽，打造沉浸式的數位體驗，讓民眾在家也能預先規劃行程，實際走訪時更能深度體驗。

楊宗珉進一步指出，目前「微笑山線縱走尋寶集章任務」活動正熱烈進行中，活動期間自即日起至115年4月30日止。民眾只需下載「健行筆記APP」，選取「微笑山線尋寶集章任務」，即可在大棟山縱走路線沿途蒐集特色寶石，挑戰大棟山系專屬線上徽章。完成全部12段任務的完登者，還可兌換限量精美紀念品。透過數位建模系統預覽路線，再實際走訪山林集章尋寶，虛實整合的體驗方式，讓親山之旅更添趣味與挑戰性。

高解析的全景畫面，美景細節如親眼所見。（新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局指出，「微笑山線-大棟山縱走」數位導覽系統即日起正式上線，民眾可透過新北市觀光旅遊網或掃描QR Code線上探索，搭配「健行筆記APP」集章任務實地走訪，體驗虛實整合的雙重樂趣。無論是在家預覽路線，或是帶著手機上山尋寶，都能深度感受微笑山線的魅力。邀請您一起走進樹林與鶯歌之間的綠色廊道，用腳步丈量都會山林，用科技記錄家山記憶，更多相關資訊請至相關連結查詢。