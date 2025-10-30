數位科技輔助 雙引擎推進關鍵字廣告成效

AI時代，百工百業紛紛導入AI重塑產業結構推動數位轉型，在數位行銷領域，是現代行銷與運營的重要推手，於關鍵字廣告的運作與成效上，AI更是扮演不可或缺的角色。

「如何利用AI優化關鍵字廣告成效」是廣告主重視的議題，特別在年底購物旺季，如何快速、有效搶下訂單，更是關鍵。Yahoo優化營銷事業部業務總監廖國志指出，年底是購物的季節，雙十一、雙十二、聖誕、跨年等節慶接連而來，由於消費者的購物慾望強烈、需求明確，此時「長尾關鍵字」的搜尋量明顯提升，廣告主自然希望在這段關鍵期間能夠掌握長尾關鍵字，強化關鍵字廣告成效。

在 Yahoo的關鍵字廣告工具中，動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）和搜尋購物廣告（Search Product Ads）可說是在年底銷售旺季的行銷戰役中，扮演驅動成效的雙引擎。

發揮長尾關鍵字即戰力 在年底銷售旺季立大功

長尾關鍵字的搜尋量，可能只有這段期間會出現，因此長尾關鍵字大多不是長期在線，而這些短期需求的長尾關鍵字，就能透過Yahoo的動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）來協助。動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）可以透過搜尋字詞比對，針對廣告主的網頁內容自動生成廣告標題，盡可能滿足消費者欲搜尋的字詞，特別適合網站內容齊全或商品種類繁多的廣告主（例如：電商、零售、百貨）。

像是「聖誕交換禮物推薦」或「雙十一限時優惠電腦」這類很長的字，平時不會在關鍵字組中，但是透過動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）的聰明功能，可以很快找到這些長尾字，由系統自動推薦，不用太多人力即能加入這些平常不會出現，但在關鍵期間會立大功的搜尋字。

尤其在年底購物季期間，快速因應庫存、活動更新、限定款上架等因素，廣告主的網站更新較頻繁，當網站內容有異動時，動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）就會自動更新廣告內容，廣告主無需一個一個手動調整，大量節省廣告生成時間，並確保即時性，也可以配合節慶網頁優化需求，專門建立「雙十一專區」或「聖誕禮物專區」，讓DSA自動導流到最新頁面，對廣告點擊率與流量的提升都有明顯的助益，在戰況激烈的年底購物季期間，更能彰顯動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）帶來的效益。

同時，建議每天檢視搜尋字詞報告，結合「否定關鍵字」管理，因應第四季的暴增搜尋量，檢視報表排除不相關的字詞，進行過濾，讓預算控管品質更好。

高轉換標籤 點擊率放大三倍

在第四季高轉換旺季，廣告主若能即時維護商品 feed並做好標籤化，將能有效放大搜尋購物廣告（Search Product Ads）的成效。搜尋購物廣告（Search Product Ads）利用AI根據使用者的搜尋行為，自動生成和投遞相關的廣告內容，強調自動化和個人化。

廖國志建議，除了確保feed中即時更新折扣價與特價資訊外，也可以針對「禮品組合」、「限定版」與「暢銷款」商品加上專屬欄位，讓系統在投放時更突出商品亮點，在廣告操作上就會更有效率。某大型電商平台在實際導入搜尋購物廣告（Search Product Ads）策略後，在節慶檔期中發現，帶有高轉換標籤的商品活動，點擊率較一般商品高出近三倍，不僅在曝光策略上更能集中在高轉換標籤商品，也成功提升整體轉換與廣告效率，成為年底銷售旺季操作中不可忽視的關鍵技巧。

在年度流量高峰與消費者購物慾望高峰的年底購物旺季，即早佈局「最強收網工具：關鍵字廣告工具」是不可或缺的，加上數位科技AI輔助，動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）肩負快速吃下流量重責、搜尋購物廣告（Search Product Ads）擔當精準收割轉換，扮演驅動成效的雙引擎，讓關鍵字廣告工具的成效更具爆發力。