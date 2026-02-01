數位紅包新玩法 一卡通iPASS MONEY分享好運抽大獎

迎接新春財氣，一卡通iPASS MONEY升級傳統紅包體驗，將單向轉帳轉化為「分享好運」的社群互動玩法；即日起至二月廿二日，用戶只要與好友透過iPASS MONEY轉帳互贈紅包，不僅雙方皆可領取開運金，更有機會將「台積電股票等值儲值金」帶回家，讓每一次祝福都變成實質的發財機會！(見圖)

一卡通公司今(一)日說明，iPASS MONEY讓過年紅包更有趣，活動期間，只要將三位（含）以上LINE好友加入「常用轉帳清單」並完成轉帳，即可取得抽「台積電股票一張（等值儲值金）」的抽獎資格；透過APP轉帳給好友，雙方皆可獲得一次「一卡通綠點」抽獎機會，最高可領八百八十八點（一點＝一元），一卡通綠點可全額折抵大眾運輸、生活繳費及超商消費，成為春節出遊與年貨採買的省錢神助攻。

此外，春節期間每筆單筆滿一百元的消費，皆可再獲得一次抽獎機會，回饋次數不設上限，等於消費越多、中獎機會越高，讓日常消費也能成為投資好運的敲門磚。

「一卡通iPASS MONEY」APP持續優化轉帳體驗，用戶可依個人習慣，自由選擇LINE好友名單、手機門號或銀行帳號進行收付，只要事先設定「常用往來帳號」，指尖輕點即可完成轉帳，讓春節好友聚餐分帳、紅包發送更直覺、更流暢；所有抽獎回饋將統一發送至APP內「訊息中心（小鈴鐺）」，用戶須於二月廿八日前完成領取，建議開啟推播通知，確保新春好運不漏接。

iPASS MONEY用戶數超過七百萬，為最多人使用的電子支付品牌，現電子支付服務已全面轉移至獨立APP，一卡通也邀請用戶立即下載體驗更簡潔、順暢的操作介面，整合電子支付及儲值卡二合一的功能更完整；從全台交通路網到多元消費場景，iPASS MONEY將持續深耕智慧支付應用，讓支付不只是工具，而是為生活創造更多附加價值，陪伴用戶一起迎接發財新生活。