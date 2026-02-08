數位紅包錢滾錢 股票禮品卡夯

過年還在換新鈔發紅包嗎？遜！隨著台股創新高，紅包也有了新面貌，近年成為送禮新寵的「股票禮品卡」搭上數位紅包熱潮，不只打破現有5種面額限制，可以彈性擴充贈送股票金面額，全面客製化，以符合國人紅包吉利數字需求，且在過去10年台股開紅盤8成的高機率下，還有機會錢滾錢。

「股票禮品卡」結合送禮、理財及輕鬆開戶三大特色，就像台股的數位禮券，只要到永豐金證券的股票禮品卡官網上選擇面額，註冊登入並付款，即可取得虛擬卡序號，用於折抵豐存股平台上，包括0050在內共283檔熱門台股交割款，因而成為送禮熱門選擇。

廣告 廣告

過往股票禮品卡僅提供5種面額（100元、500元、1000元、3000元、6000元），配合國人包紅包要吉祥數字的習俗，開放自組功能，可贈送像是3600元、6600元等面額，每位贈送者以身分證字號為限，上限25萬元，數位送禮方式也降低排隊換新鈔需求。

根據永豐金證券存股平台豐存股計算，台股市值型的國民ETF過去5年年化報酬率達雙位數，顯示透過時間複利放大紅包價值的計畫具高度可行性。試算若父母自孩子出生後，每年準備約5萬元（含紅包錢）協助投入市值型ETF，以年化報酬率10％試算，孩子20歲時約可累積315萬元、25歲時有望達541萬元。

永豐金證券表示，每份壓歲錢都承載著長輩對晚輩的期許，透過贈送股票禮品卡紅包，有效利用行為經濟學的「心理帳戶」效應，協助孩子把壓歲錢從一般零用金中區隔，轉化為專屬的「成長基金」，也提供家長另一種教育孩子的選擇，堆疊祝福傳承子女理財第一堂課。

永豐金證券分析，相較傳統壓歲錢由家長代為保管、較難引發參與感的做法，為孩子開立獨立帳戶並透過股票禮品卡自主存入存股款，更能讓他們理解資金累積過程，也讓家長在不干擾孩子日常金錢使用的前提下，陪伴孩子完成人生第一堂理財練習。

永豐金證券也提供資產守護機制，專款專用在台股定期定額扣款，股票禮品卡可兌換標的高規格嚴選自「豐存股」平台上283檔台股，在風險相對可控且無冷門股干擾的環境下，理解長期存股的複利效應。面額於豐存股平台兌換後採「圈存制」，從源頭徹底杜絕初學者因不熟悉市場規則可能面臨的違約交割風險，讓孩子在安全的金融環境中實戰學習。

至於學齡前與國小生，則可透過與全家便利超商合作福袋之「股票禮品卡-開運刮刮卡」體驗領獎樂趣，建立初步投資觀，利用開運刮刮卡刮中的88元、888元、1699元、2499元，或保底8元投資金，與新戶加碼100元，手把手教導孩子什麼是「存股」與「複利」，讓超商變身全台最有溫度「數位理財教室」。