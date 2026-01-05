數位素養教案獲全國肯定 新竹市展現教學實踐成果

學生在王靜鴻老師課堂中使用行動載具自學。(新竹市政府提供)

德國交換生與新竹女中學生共同參與酸鹼相關實驗，並練習利用 AI 工具協助文獻檢索與 CERR 論證撰寫。(新竹市政府提供)

許庭嘉老師(左一)、王靜鴻老師(右二)榮獲114年數位素養優良教案徵選活動-特優。(新竹市政府提供)

新竹市政府持續推動數位學習發展，新竹市光華國中教師王靜鴻與國立新竹女子高級中學教師許庭嘉，在教育部114年「數位素養優良教案徵選」中脫穎而出，分別榮獲創新教案全國「特優」，大庄國小教師郭東哲也榮獲佳作肯定，展現新竹市在數位教育與AI領域的卓越實踐能力。

新竹市市長高虹安指出，在AI技術發展快速的時代，培養媒體識讀、假新聞辨識及負責任的數位倫理更顯重要，這次榮獲特優肯定的兩位老師，一位成功將數位素養融入英語學科，另一位則在生物科學探究中導入AI實作，帶學生在真實的情境中培養思辨能力。

新竹市教育處長林立生表示，強化教師數位教學設計能力是教育政策的核心，例如王靜鴻老師的《Are You Sharing Lies?》教案，結合英語課程，引導學生體驗AI生成假新聞的過程，培養學生的反思與查證能力；許庭嘉老師則在科學實驗教學中，帶領學生建立論點與實證觀念，並強調AI工具只是助手。

教育處補充，王靜鴻老師透過英語與數位議題的深度融合，呈現「學科即素養」的可能性，讓語言學習與判讀能力同步提升；許庭嘉老師則展現跨領域共備協作成果，結合物理、化學、英文科教師共同開設課程，並在新竹市教師數位輔導團的共同備課支持，將教學模式由單向講授轉型為引導學生思考的學習歷程。